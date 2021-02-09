Власти США пообещали отреагровать на ситуацию с Навальным

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон изучает ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального и консультируется по этому вопросу с властями других стран. По его словам, за этим последует реакция.

Господин Блинкен сказал в эфире телеканала CNN, что «с целью убийства Навального было применено химическое оружие». «Мы изучаем это очень внимательно, и когда получим результаты, отреагируем надлежащим образом»,— заявил он.

Напомним, Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Власти западных стран утверждают, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Российские власти отрицают свою причастность к этому.

Ранее госсекретарь США осудил высылку из России трех европейских дипломатов — Германии, Польши и Швеции. Напомним, МИД РФ объявил их персонами нон грата за участие в митингах в поддержку Алексея Навального, прошедших 23 января. Всего сторонники политика провели три протестные акции с требованием освободить его из-под стражи. Напомним, 17 января Алексея Навального задержали прямо в аэропорту сразу по возвращении из Германии, а 2 февраля суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

О реакции Евросоюза на высылку дипломатов — в материале “Ъ” «Высланы благими намерениями».