Родственники убитых в ЦАР журналистов попросили не ставить на месте убийства памятник на деньги Пригожина

Родственники оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в 2018 году, направили письмо президенту России Владимиру Путину, президенту ЦАР Форстен-Арканжу Туадеру и главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой не ставить памятник на месте происшествия, потому что это затруднит следствие. Кроме того, в своем обращении они говорят, что подозревают в причастности к убийству «людей из окружения» бизнесмена Евгения Пригожина. Сделанное им ранее предложение поставить на месте убийства памятник дружбы России и ЦАР за его счет они назвали «глумлением над памятью погибших и над чувствами их близких».

Россияне были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года. Они снимали там документальный фильм о работе частных военных компаний по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. По версии его центра «Досье», убийство было спланировано и исполнено профессионалами.

«У нас имеются обоснованные опасения, что на следствие оказывают влияние те же лица, что принимали участие в убиистве, а следователи обеих стран не решаются расследовать преступление, возможные фигуранты которого прячутся за спины политиков. Именно этим обстоятельством мы объясняем медлительное и малорезультативное расследование преступления и в России, и в ЦАР и отсутствие какого-либо сотрудничества по делу со следователями Германии»,— приводит телеканал «Дождь» выдержку из письма.

«Со дня убииства прошло два с половинои года. Преступление не раскрыто, преступники не арестованы и не понесли наказания. До тех пор, пока убиицы не осуждены, памятник на этом месте будет памятником убииству, убиицам и самому Пригожину», — отмечается в письме. Кроме того, авторы обращения считают, что установка памятника станет «намеренным уничтожением следов преступления». Авторы письма просят президентов России и ЦАР ускорить расследование убийства журналистов.

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Проект Михаила Ходорковского связал убийство российских журналистов в ЦАР со структурами Евгения Пригожина еще в начале 2019 года. По результатам расследования центра «Досье», оказывать содействие журналистам в ЦАР, охваченной гражданской войной, должен был некий Мартин, которого руководству ЦУРа рекомендовал Кирилл Романовский, сотрудник «Федерального агентства новостей», которое связано с бизнесменом Евгением Пригожиным.

О расследовании убийства — в материале “Ъ” «Африканское следствие работает втемную».