Африканское следствие работает втемную

Родители погибших в ЦАР оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с жалобой, что дело об убийстве не расследуется. Так они отреагировали на заявление, прозвучавшее в ходе состоявшейся неделю назад встречи господина Путина с президентом Центральноафриканской республики Фостен-Арканжем Туадера. По словам отца Кирилла Радченко Александра Радченко, Следственный комитет России не получает ответов от следственных органов ЦАР и «расследование не развивается».

Режиссер Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко были убиты летом 2018 года в ЦАР, где они собирались снять документальный фильм о частной военной компании «Вагнер». 30 июля на дороге, ведущей в город Бамбари, их автомобиль расстреляли неизвестные. По версии СК России, основанной на показаниях водителя, местных жителей и осмотре вещдоков, произошло ограбление: граждане РФ были застрелены бандитами, которые говорили на арабском языке. Следователи отмечали, что журналисты прибыли в ЦАР по туристическим визам, без аккредитации (поездку организовали сотрудники Центра управления расследованиями, который финансировал Михаил Ходорковский) и получали предупреждения, что передвигаться по стране опасно.

Другую версию в годовщину трагедии представил центр «Досье» Михаила Ходорковского, который работал над независимым расследованием. По данным центра, за журналистами была установлена слежка, а убийство было спланировано и исполнено профессионалами. После прибытия в ЦАР и до момента убийства за съемочной группой «вели» сотрудники местной жандармерии, действия которых координировали граждане России, связанные с ЧВК «Вагнер».

23 октября в Сочи Владимир Путин с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера заявили, что страны настроены на завершение расследования журналистов в ЦАР. «Отмечался высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в этом расследовании,— сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.— Был подтвержден настрой на то, чтобы это расследование завершилось определением виновных в этом убийстве».

Однако близкие Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко беспокоятся, что расследование не развивается. Они не доверяют официальной версии об ограблении, полагая, что журналистов могли убить из-за их деятельности. «Встреча президентов в Сочи нас не обнадеживает. Последний раз я общался со следователями в канун годовщины гибели журналистов,— рассказал “Ъ” отец Кирилла Радченко Александр Радченко.— Нам сказали только, что из ЦАР прислали вещи погибших».

«С начала следственных действий прошло уже больше года, а следователи ничего не сделали. Кроме версии, что на журналистов напали бандиты, не только ничего не появилось, но нет и новых доказательств этой версии»,— рассказала “Ъ” адвокат родственников журналистов Марина Андреева. Одно из последних ходатайств адвоката было частично удовлетворено СК еще в июле. «Мы просили допросить советника по безопасности президента ЦАР Валерия Захарова и гражданского инструктора в ЦАР Александра Сотова, потому что они, по материалам "Досье", могут быть причастны к преступлению и к ЧВК "Вагнер". В этом пункте в ходатайстве нам отказали. Зато согласились допросить водителя и жандарма. Прошло больше трех месяцев — о допросах нам не сообщили».

«В СК говорят, что реализацией ходатайств занимаются в ЦАР, но они не получают от МИДа ответы о следственных действиях. Я просил главу МИДа Сергея Лаврова о встрече, хотел узнать о взаимодействии,— говорит Александр Радченко.— МИД ответил, что в марте ведомство отправило "в Министерство юстиций и по правам человека ЦАР очередные запросы Главного управления СК РФ об оказании правовой помощи по уголовному делу, в том числе о производстве необходимых следственных и процессуальных действий, а также о выдаче вещей погибших и других предметов, изъятых по делу". Но министр не может меня принять в связи с высокой занятостью». Господин Радченко и его старший сын Роман обращались к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой с просьбой публично рассказать о выполненных со стороны ЦАР поручениях, но «МИД и СКР отказались публиковать информацию, сославшись на тайну следствия».

«Следователь Золотов (следователь СК, ведущий дело.— “Ъ”) рассказывал, что у них нет прямого соглашения о сотрудничестве с ЦАР и это осложняет работу»,— пояснила “Ъ” госпожа Андреева. На звонки “Ъ” представитель СКР Светлана Петренко не ответила.

Отец и брат Кирилла Радченко сообщили “Ъ”, что в связи со сложившейся ситуацией намерены направить обращение президенту Владимиру Путину. «Нужно попросить разъяснения о сложившейся ситуации и создать благоприятные условия для следствия»,— пояснил господин Радченко. Мать режиссера Александра Расторгуева, также признанная потерпевшей, Людмила Расторгуева сообщила “Ъ”, что поддерживает инициативу. До вдовы Орхана Джемаля Ирины Гордиенко “Ъ” дозвониться не удалось.

Елизавета Михальченко