Обвинители Трампа настаивают на его подсудности в рамках импичмента

Обвинители от Палаты представителей Конгресса США считают, что экс-президент Дональд Трамп должен быть осужден Сенатом в рамках импичмента, поскольку подстрекал сторонников к мятежу. Об этом сообщается в документе с позицией обвинения, обнародованном пресс-службой юридического комитета Палаты представителей.

«Палата представителей объявила импичмент президенту Трампу не потому, что он делал непопулярные политические высказывания. Она объявила ему импичмент потому, что он сознательно подстрекал к насильственному мятежу против государства… Подстрекательство с его стороны к мятежу против властей Соединенных Штатов, которое привело к нарушению процесса мирной передачи власти, является наиболее вопиющим преступлением против конституции из всех, которые когда-либо совершали президенты»,— говорится в документе (цитата по ТАСС).

Обвинители убеждены, что у господина Трампа «нет достойного оправдания или линии защиты его действий». Они рассчитывают, что Палата представителей запретит ему занимать какой-либо пост в правительстве США. Обвинители от Палаты представителей отмечают, что господин Трамп был приглашен «добровольно дать показания под присягой, однако немедленно отверг эту возможность изложить свою позицию», что, по их мнению, доказывает виновность бывшего президента.

Сегодня, 8 февраля, Сенат начнет рассмотрение дела об импичменте Дональда Трампа. Палата представителей обвинила его в подстрекательстве к мятежу, приведшему к штурму Капитолия 6 января. Он стал первым президентом США, которому дважды был объявлен импичмент, и первым, слушания по импичменту которого пройдут уже после отставки.

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