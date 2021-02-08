09 февраля, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

СК Белоруссии инициирует экстрадицию из Латвии оппозиционера Цепкало

Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию из Латвии оппозиционера, бывшего претендента на пост президента республики Валерия Цепкало, сообщает государственный телеканал «Беларусь 1». Соответствующие документы направлены в Генпрокуратуру.

«СК Республики Беларусь совместно с другими правоохранительными органами целенаправленно и последовательно проводится работа по установлению и привлечению лиц, совершивших преступления на территории нашей страны и скрывшихся за рубежом», — сообщил начальник международно-правового отдела СК страны Михаил Вавуло.

14 июля 2020 года Центризбирком не зарегистрировал Валерия Цепкало кандидатом в президенты, объяснив решение нехваткой достоверных подписей избирателей. Он обжаловал отказ в регистрации в Верховном суде, но тот отклонил жалобу. В середине августа в отношении него в Белоруссии возбудили уголовное дело. Политика объявили в розыск в Белоруссии и России.

Валерию Цепкало вменяется совершение коррупционных преступлений, в том числе получение взяток в особо крупном размере. Политик уехал из страны и продолжает политическую деятельность из-за границы.

После выборов в августе 2020 года, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты. Оппозиция считает победительницей выборов Светлану Тихановскую. Представители оппозиции призывают 11 и 12 февраля «брать отгулы» и выходить на протесты.

Подробнее о планах оппозиции — в материале “Ъ” «Белорусская оппозиция берет отгулы».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя