Десять лет солярки не видать Для полковника ФСО запросили срок за махинации с топливом для госдач в Крыму

Как стало известно “Ъ”, в ходе прений сторон в Южном окружном военном суде представитель гособвинения попросил назначить полковнику ФСО Эдуарду Турте, обвиняемому в получение взятки, незаконном приобретении, хранении оружия и мошенничестве при поставках дизтоплива для госдач в Крыму, десять лет колонии общего режима. Защита, считая преступление недоказанным, настаивает на оправдании подсудимого.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанного с поставкой солярки для госдач в Крыму, СКР возбудил весной 2018 года. Поводом стало обращение руководства ФСО в следственные органы, в котором говорилось, что госдачи по вине поставщиков отапливались соляркой более низкого качества, чем предусматривалось госконтрактом.

По версии следствия, в 2017 году компания отставного капитана второго ранга Вадима Балясного ООО «ВАБ-Нефть» заключила три контракта с крымским подразделением ФСО на общую сумму 20,3 млн руб. По договорам компания должна была поставить 600 тонн дизельного топлива марки «Евро-5», однако НПЗ, откуда господин Балясный получал топливо, повысили цены, из-за этого поставщик предложил руководству крымского подразделения ФСО скорректировать соглашения или расторгнуть их. Однако силовики не пошли навстречу предпринимателю, и он, чтобы не сорвать отопительный сезон, был вынужден поставить для нужд ФСО 30–40 тонн солярки более низкого качества. Последняя поставка была в феврале 2018 года. Тогда заказчик снял пробы дизтоплива, установил, что оно не соответствовало стандарту «Евро-5», и обратился с заявлением в СКР, где по результатам проверки было возбуждено уголовное дело. Первыми фигурантами расследования стали Вадим Балясный и его менеджер Антон Сысоев. По решениям Басманного суда господин Балясный был арестован и отправлен в 5-й СИЗО, а господин Сысоев — под домашний арест. При этом ущерб, по версии следствия, составил полную стоимость поставок.

В ходе следствия выяснилось, что полковник ФСО Эдуард Турта принял солярку низкого качества, дважды получив взятки по 100 тыс. руб. от господина Балясного. Офицера также арестовали, обвинив в мошенничестве в составе организованной группы и получении взятки, а также в незаконном приобретении и хранении оружия, которое у него было найдено в ходе обыска дома (ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 290 и ст. 222 УК).

Во время прений сторон, которые прошли в военном суде в Ростове-на-Дону, представители прокуратуры заявили, что в ходе судебного следствия вина подсудимых была полностью доказана. Полковнику Турте по совокупности совершенных им преступлений гособвинение запросило десять лет колонии общего режима. Остальные фигуранты должны провести в колониях по 6,5 года.

По словам адвоката господина Турты Андрея Сухорукова, «все обвинение изобилует нестыковками», поэтому он попросил суд оправдать своего подзащитного, который, как и двое других фигурантов, не признает свою причастность к преступлениям. Отметим, что выступления адвокатов подсудимых могут продолжаться несколько дней, так как тексты их речей заняли порядка 200 печатных страниц.

Юрий Сенаторов