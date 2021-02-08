Российская нефть осталась дома

Российские доходы от экспорта углеводородов в прошлом году упали почти на 40%. При этом, по данным Федеральной таможенной службы, физические поставки нефти сократились почти на 11,5%, а газа — без малого на 10%. Резко снизились также заработки от продажи нефтепродуктов — почти на треть. Что это означает для российских экспортеров? И какими будут последствия для экономики и рядовых граждан?

Ведущий эксперт по энергетике Финансового университета Станислав Митрахович отмечает, что такое падение не стало сюрпризом для аналитиков. Теперь они ждут, что крупный бизнес обратится за помощью к государству. «Конечно, было ожидаемо, что доходы упадут. Если говорить о весне 2020 года, то цена на российскую нефть доходила в портах северо-западной Европы до $8 за баррель — это существенно ниже, наверное, нашей себестоимости. Летом цена на газ была очень низкой, в этих условиях экспорт любого газа был уже нерентабельным. Что делают компании, когда у них тяжелые годы? Они пытаются использовать ранее накопленные ресурсы, брать деньги в кредит.

У “Газпрома” растет долг, вот он уже больше чем 2 к EBITDA, по-моему, даже 3 к EBITDA — довольно много. Возможно, придется оптимизировать инвестиционную стратегию, отказываться от вложений в части каких-то проектов, которые считаются не самыми приоритетными. Не помешает обратиться к правительству. Это тоже любимая работа нашего бизнеса — хоть государственного, хоть частного — просить помощи у правительства, льготные кредиты. Бюджетные деньги будут тратиться, деньги из ФНБ могут тратиться. Разумеется, если государство тратит свои деньги, значит, кто-то в бюджете их недополучит или бюджет будет сокращен»,— пояснил Митрахович.

Согласно данным ФТС, внешнеторговый оборот России в прошлом году сократился на 15% с лишним и составил $572 млрд. Государственный бюджет наряду с экспортерами уже стал главной жертвой падения доходов, говорит главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. При этом бизнес практически не сократил инвестпрограмму, что в текущем году может негативно отразиться на рынке труда и росте зарплат, продолжает эксперт:

«Прибыли просели очень внушительно. Добыча полезных ископаемых, по данным Росстата, за январь-ноябрь 2020 года весьма внушительная — более трети. И это, конечно, очень большой и неприятный для экономики, удар, потому что в существенной степени доходы нефтегазового сектора растекались по остальным секторам и обеспечивали там более приятную ситуацию. Пострадали очень многие смежные и опосредованные сегменты. И поскольку прибыль традиционно является одним из основных источников инвестиций корпоративного сектора, удивительно, что инвестиции просели так скромно, где-то всего лишь на 7% в реальном выражении. Видимо, большая часть компаний постаралась не сворачивать резко свои инвестиционные проекты.

Бюджет стал основной жертвой прошлого года вместе с прибылью корпоративного сектора. Порядка 30% недополучил бюджет от нефтегазовых доходов.

Понятно, что это не финал. Велика вероятность, что негативный эффект от падения прибыли прошлого года будет влиять на инвестиции этого года, следующего и так далее. И здесь можно искать неприятный момент для рынка труда, доходов населения и заработных плат. Компании пожертвовали своей прибылью, но не стали сокращать штат, снижать заработную плату и, возможно, сейчас находятся в состоянии, когда у них сотрудников больше, чем им нужно, им нечем их загрузить. Поэтому не исключено, что в 2021 году увольнять будут большее число людей, чем нанимать, например, что может привести даже к росту безработицы на фоне восстановления экономики. Помимо этого может быть избыток предложения на рынке труда, в том числе квалифицированных кадров, что, в свою очередь, может привести к тому, что заработная плата не будет динамично расти».

Тем временем в Минэкономразвития отметили, что в марте компании из наиболее пострадавших отраслей могут уволить часть сотрудников. Глава ведомства Максим Решетников увидел риски сокращения штата в сферах общепита, услуг, развлечений и гостеприимства.

Григорий Колганов