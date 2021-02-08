Подозреваемого в мошенничестве экс-депутата воронежской облдумы отпустили под подписку

Бывший депутат Воронежской областной думы Сергей Почивалов, которого региональное управление МВД заподозрило в мошенничестве, отпущен под подписку о невыезде, сообщили “Ъ-Черноземье” источники в правоохранительных органах.

В конце прошлой недели стало известно о задержании господина Почивалова по уголовному о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, компания ООО «Сарк Инвест», которой экс-депутат управлял через доверенных лиц, отгружала комбинатам благоустройства некачественный песок, чем нанесла ущерб в 11 млн руб. Преступление было вскрыто по материалам управления ФСБ по Воронежской области. По неофициальной информации, Сергей Почивалов написал явку с повинной, что и послужило основанием для избрания в его отношении подписки о невыезде. Оперативно получить его комментарий не удалось: телефон бывшего парламентария не доступен.

Также известно, что под уголовное преследование попала и дочь Сергея Почивалова Елена. В конце января МВД также заподозрило ее в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По версии следствия, в качестве директора ООО «Рыбхоз Березовский» она с помощью неназванных представителей бизнеса и депутатского корпуса добилась получения субсидии в 400 тыс. руб. Деньги выделялись в рамках регионального проекта системы поддержки фермеров и развития сельского хозяйства. Для их получения, по версии следствия, использовались подложные документы об объеме производства рыбхоза. По данным “Ъ-Черноземье”, Елене Почиваловой заочно предъявлено обвинение.

Сергей Толмачев