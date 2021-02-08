Надпись «Пресса» на бейдже и жилете может стать знаком журналиста на акциях

Надпись «Пресса» на бейдже, спецжилете неонового зеленого цвета и нарукавных повязках может стать отличительным знаком журналиста на публичных мероприятиях, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. Вид и описание знака будет устанавливаться ведомством по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.

«Бейдж журналиста должен содержать информацию о свидетельстве регистрации СМИ, которое он представляет. Приказ вступит в силу после прохождения оценки регулирующего воздействия, согласования Минэкономразвития и регистрации в Минюсте. Согласно закону "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", положения нормативных актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября»,— цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости».

В декабре были приняты законы о новых требованиях к проведению митингов. Документы запрещают иностранное финансирование публичных акций, а также вводят ограничения на агитацию и участие в акциях журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности. Журналистам, в частности, запрещается агитировать, собирать подписи, использовать символику или «иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения», а также скрывать «признак представителя СМИ».

Ранее стало известно, что члены СПЧ и СЖР планируют провести ряд совещаний с силовиками, губернаторами и полпредами о соблюдении прав работников СМИ. В частности, это связано с массовыми задержаниями на несогласованных митингах в поддержку политика Алексея Навального. В союзе хотят подготовить регламент взаимодействия полицейских с представителями СМИ на таких мероприятиях.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полиции зачитают права журналистов».