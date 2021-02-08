В России впервые с 21 октября зафиксировано менее 16 тысяч зараженных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 15 916 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 0,82% меньше, чем накануне (16 048; рекорд суточной заболеваемости был установлен 24 декабря — 29 935). Всего с начала пандемии COVID-19 в стране диагностировали 3 472 091 раз.
Регионы с наибольшим числом заражений коронавирусом за сутки:
- Москва — 1728 (всего — 945 452);
- Санкт-Петербург — 1551 (346 366);
- Московская область — 912 (200 203);
- Нижегородская область — 465 (88 190);
- Воронежская область — 368 (61 178).
Умерли за последние сутки 407 заболевших коронавирусом. Это на 5,79% меньше, чем днем ранее (432; рекорд зафиксирован 24 декабря — 635). Число смертей после заражения COVID-19 за все время достигло 77 068. За последние сутки выздоровели 15 881 человек, всего — 3 472 091.
Регионы с наибольшим числом смертей от коронавируса за сутки:
- Москва — 62 (всего — 13 958);
- Санкт-Петербург — 41 (10 122);
- Московская область — 32 (4036);
- Красноярский край — 17 (2516);
- Краснодарский край — 16 (1610).
Россия занимает пятое место в списке стран с наибольшим числом заболевших коронавирусом за все время пандемии. Первые четыре строчки занимают США (27 млн), Индия (10,8 млн), Бразилия (9,5 млн) и Великобритания (почти 4 млн).
В России снижается суточный прирост заболеваемости COVID-19. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что благодаря выработке коллективного иммунитета уже в августе можно будет вернуться к обычной жизни. В стране с 18 января идет добровольная массовая вакцинация против COVID-19.
О том, может ли вакцинация стать обязательной,— в материале “Ъ” «Не уколяй меня без нужды».