Фрезеровка

В Европу приехал самый доступный по цене электрокар из Китая, которому в дальнейшем предстоит превратиться в автомобиль марки FreZe. Первым, кто смог рассмотреть и опробовать новинку, стал корреспондент «Автопилота».

«Вот, посмотри, просто умора» — я взял протянутый мне главой автомобильной марки FreZe, господином Янкеловичем смартфон. В коротком имейле, написанном по-английски, таможенники Клайпедского порта спрашивали, не собирается ли владелец груза их обмануть. Может ли пришедший в контейнере из Китая через Антверпен автомобиль стоить меньше €4 тыс.?

В течение десяти минут господин Янкелович отправил литовским таможенникам кучу линков. На китайские, конечно же, ресурсы.

В свое время коллеги привозили мне с автомобильных выставок в Пекине и Шанхае проспекты китайских автомобильных компаний. Как с ними работать, было категорически непонятно. Фотка, а ниже сплошные иероглифы, среди которых глаз цеплял разве что знакомое 75 PS — ага, это про мощность… Вероятно, в ушедших в Клайпеду линках нижняя цена автомобиля тоже была написана по-человечески — 28,8 тыс. юаней. По сегодняшнему курсу это €3,71 тыс. Ну, или если вам так более понятно — 340 тыс. руб. Словом, таможня «дала добро». А это значило, что через неделю нам можно было уже ехать из Риги, где находится штаб-квартира FreZe, в Вильнюс, куда должен был приехать и «встать на номера» электромобиль из Поднебесной.

Родина электричества

Тут, вероятно, самое время пояснить подоплеку всех этих китайско-прибалтийских гешефтов.

Фото: Nikrob

В городе Лючжоу квартирует SAIC-GM-Wuling Automobile. Аббревиатура GM в названии — это то, о чем вы подумали: General Motors принадлежит 44% акций холдинга, выпускающего автомобили под двумя марками — Baojun и Wuling. Именно под именем «Вулинг» весной прошлого года на китайский рынок вышел электрокар, который сразу начал очень хорошо продаваться,— Hongguang Mini EV. Окрыленные успехом китайские товарищи начали искать способы попасть на другие рынки мира и обрели партнера в лице компании Datz Motorz из Риги. Продукция последней — дорогой штучный товар: большие внедорожники с перестроенными до неузнаваемости кузовами. Стиль — чрезмерно брутальный, именно потому автомобили марки Dartz можно увидеть в качестве транспорта всевозможных злодеев в таких голливудских блокбастерах, как «Диктатор» Саши Барона Коэна, «Человек ноября» с Пирсом Броснаном или «Крепкий орешек-4» с Брюсом Уиллисом.

В начале прошлого года Леонард Янкелович, владелец кузовного ателье Dartz Motorz, зарегистрировал в Риге марку FreZe, чем вызвал настоящий вой в автомобильном рунете. Дескать, «прибалты украли наш бренд». Дело в том, что Петр Александрович Фрезе, в честь которого названа латвийская марка,— один из отцов русского автомобилестроения, строивший, к слову, и «самобеглые коляски» на электротяге. Господин Янкелович, впрочем, по этому поводу не рефлексирует: «У вас в России, мне кажется, достаточно автомобильных брендов, достойных возрождения. В постсоветские годы вы загубили "ЗиЛ", "Москвич", "Волгу"… А если посмотреть в дореволюционные время — была такая замечательная марка "Пузыревъ". Тут тебе и тема застолья, и тема финансовых пузырей, которые обычно у вас надувают при запуске очередного автомобильного стартапа.

Что же касается Риги, то не забывайте, что в свое время город входил в десятку самых промышленно развитых мегаполисов Российской империи. Тут строились "Руссо-Балты". А в советское время — микроавтобусы RAF, к слову, были и полностью электрические модификации».

Так вот, еще в конце прошлого года экземпляр Wuling Hongguang Mini EV был контейнером отправлен в Европу. Здесь соинвестор проекта, компания Nikrob из Вильнюса, займется сертификацией электромобиля для рынка ЕЭС и опытным путем решит, что в машине надо переделать, дабы она больше соответствовала эстетическим чувствам и привычкам жителей Старого Света. К моему приезду электромобиль успел поменять колесные диски, эмблемы, а кузов укутался в ярко-красную пленку, будто это испытания предсерийного образца, которому до поры до времени положено ездить «в камуфляже».

За счет высоты

Фото: Nikrob

Мы едем по проспекту Гедимина, и я не узнаю оживленную некогда улицу. Магазины закрыты, на улицах почти никого — в Литве строжайший карантин. Я смотрю на надпись Nikrob на месте, где у обычных машин перчаточный ящик, и почему-то думаю о том, что микробы и вирусы — это две большие разницы, и последние нанесли нам за последний год куда больший урон. А еще о том, что бывший Wuling, он же будущий FreZe оказался гораздо лучше, чем можно было ожидать от электромобиля за такую цену.

Он железный. И по кузову, и по ощущениям. Даже двери хлопают солидно, а не как у прикроватной тумбочки.

Внутри — вполне себе качественный и приятный на ощупь пластик и синтетическая ткань на сиденьях. На задних — комфортно даже людям с ростом 190 см и весом в районе центнера, нас в машину залезло четверо, и двое были как раз таких кондиций. Колесная база невелика — всего 1940 мм, но автомобиль высокий — 1621 мм, так что даже при вертикальной посадке у рослых пассажиров над головой было достаточно места. Когда мы фотографировались на электрической заправке — в Вильнюсе из одной колонки торчат штепсели трех разных типов, поэтому можно запитать электромобиль любой конструкции — рядом запарковался Renault Zoe. Так вот, он был нашему электромобилю практически «по пояс». Собственно, в Лючжоу в плане компоновки ничего нового не изобрели. В Японии уже давно для внутреннего рынка многие автомобильные компании выпускают так называемые кей-кары, эдакие холодильники на колесах, где с небольших габаритов машины по длине и ширине, дающих какие-то налоговые льготы, получают максимум полезного объема за счет высоты.

Скрытые резервы

Фото: Nikrob

Когда электромобиль — будем все же называть его FreZe — ставится на зарядку, шайбу управления несуществующей «коробкой» — крутилка расположена между подушками передних сидений — надо повернуть на индикацию в виде штепселя. Это тут вместо «паркинга», остальные положения — привычные R, N и D. Когда машина заряжается, колесико снизу подсвечивается, и повернуть его в другой режим не получится.

В комплект к автомобилю входит кабель для зарядки от бытовой электросети — шести-восьми часов достаточно, чтобы заполнить батарею «до верху» в домашних условиях.

В зависимости от версии у электромобиля может быть одна из двух батарей — 9,2 кВт/ч, гарантирующая пробег 120 км, и 13,8 кВт/ч полного заряда, которой должно хватить на 170 км. Впрочем, для увеличения дальности пробега есть резервы. Например, в фарах «Вулинга» почему-то стоят галогеновые лампы. Замена оптики на LED сразу даст экономию электроэнергии. Вообще, тут большой простор для «улучшайзинга» — скажем, сиденья выглядят стильно, но сидишь, как на доске, такое впечатление, что в них вообще нет наполнителя.

Фото: Nikrob

Мультфильмы

До 75 км/ч FreZe едет бодро, даже с тремя пассажирами на борту. Быстрее ему уже ощутимо тяжело. Педаль «газа» расположена не очень привычно — практически по центру, то есть на нее может жать не только водитель, но и передний пассажир. По всей вероятности, сместить педаль влево помешала рулевая колонка. Рядом с колонкой — клавиша E/S. Я даже посмотрел на сайте abbreviationfinder.org, что это может значить, но подходящей расшифровки не нашел. Entrada/Salida, Earth Station, Equipment Specialist — все не то. Оказалось, что это переключатель из «экономичного» режима в «спортивный». Ну, насколько спортивным может быть автомобиль с такой аэродинамикой и мотором мощностью 18 л/c, передающим усилие на заднюю ось. Спереди у электромобиля помимо розетки небольшой капотик, под которым обнаружился кондиционер — всю дорогу в салоне было довольно тепло — и заливная горловина для омывателя.

Фото: Nikrob

Приборный щиток — планшет типа «айпеда мини». На нем при повороте ключа зажигания сначала предательски загорается логотип Wuling — перепрошить систему еще не успели. Потом появляется как бы вид машины сверху, в которой анимированы процессы рекуперпции, видно, как фары начинают светить перед автомобилем, когда их включаешь. Тут же спидометр и данные о заряде батареи и прогноз запаса хода.

Электробритва

Пока сотрудники Nikrob фотографировали машину перед зданием мэрии Вильнюса и отвечали на вопросы редких прохожих, я немного прогулялся по Ратушной площади. На одном из зданий висит мемориальная доска, сообщающая о том, что здесь в бывшей гостинице в 1867 году останавливался Ф. М. Достоевский. И знаменитая цитата: «Красота спасет мир».

Красив ли автомобиль, на котором я сегодня ездил? Я бы так вопрос не ставил по нескольким причинам.

Первая — машина проектировалась для Китая, а там свои представления о красоте. Вторая — то, что вы видите на фото,— это все же задрапированный Wuling, а над тем, как должен выглядеть FreZe, сейчас работают дизайнеры, в том числе, кстати, из России. И третья — если вы еще не заметили, само отношение к автомобилю, вернее к мобильности, у нас за последние годы сильно изменилось. И если Ferrari, живущая у вас в гараже,— это предмет гордости и символ вашего социального статуса, то транспортное средство, на котором вы каждый день ездите за хлебом,— просто транспортное средство, где важны не эстетические достоинства, а функционал и стоимость владения.

Фото: Nikrob

В моем детстве желанным подарком для взрослого мужчины была электробритва. Владельцы подобных гаджетов очень ими гордились, жалели, что кроме домашних никто их не видит, и радовались, когда в командировке или отпуске предоставлялась возможность побриться в вагоне дальнего следования, запитавшись от единственной в вагоне розетки. Кому сегодня такое придет в голову? Так что завтрашние городские электромобили — это позавчерашние электробритвы. Вот увидите, будет именно так.

Дмитрий Гронский