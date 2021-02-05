Экс-депутат воронежской облдумы Сергей Почивалов задержан по подозрению в мошенничестве

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, главное управление МВД по Воронежской области возбудило уголовные дела о мошенничестве в отношении бывшего депутата областной думы от «Единой России» Сергея Почивалова и его дочери. В основу первого уголовного дела (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) легло хищение более 11 млн руб. на поставках песка в муниципальные комбинаты благоустройства фирмой ООО «Сарк Инвест». Как предполагает следствие, компания, которой Сергей Почивалов управлял через доверенных лиц, отгружала заказчикам некачественный товар. Преступление было вскрыто управлением ФСБ по Воронежской области. Господин Почивалов был задержан 4 февраля в порядке ст. 91 УПК РФ. Он не ответил на звонки “Ъ-Черноземье”. По неофициальной информации, экс-депутат облдумы написал явку с повинной и сейчас находится в ИВС. Следствие может попросить о домашнем аресте.

Также под уголовное дело попала и дочь Сергея Почивалова Елена. В конце января МВД также заподозрило ее в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По версии следствия, в качестве директора ООО «Рыбхоз Березовский» она с помощью неназванных представителей бизнеса и депутатского корпуса добилась получения субсидии в 400 тыс. руб. Деньги выделялись в рамках регионального проекта системы поддержки фермеров и развития сельского хозяйства. Для их получения, по версии следствия, использовались подложные документы об объеме производства рыбхоза. По данным “Ъ-Черноземье”, Елене Почиваловой заочно предъявлено обвинение.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Спарк Инвест» зарегистрировано в Воронеже в 2000 году. Основной вид деятельности — производство бумаги и картона. Учредителем является супруга Сергея Почивалова Александра, генеральным директором — Сергей Лукин. Выручка компании в 2019 году составила 31,6 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб.

ООО «Рыбхоз Березовский» зарегистрировано в Бобровском районе в 2006 году. Компания занимается пресноводным рыболовством. Учредитель — Елена Почивалова, директором с апреля 2018 года является Александр Щерба. Выручка в 2019 году составила 30,8 млн руб., чистая прибыль — 4,8 млн руб.

Сергей Толмачев