08 февраля, понедельник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

23
7 февраля в 2:30 по московскому времени состоялся Супербоул LV — 55-й по счету финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США (НФЛ)

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Супербоул-2021

от

8 февраля клуб «Тампа-Бей Бакканирс» победил «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле, финальной игре североамериканской Национальной футбольной лиги. Как прошло самое популярное спортивное событие США— в фотогалерее “Ъ”.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя