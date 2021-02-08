Супербоул-2021

8 февраля клуб «Тампа-Бей Бакканирс» победил «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле, финальной игре североамериканской Национальной футбольной лиги. Как прошло самое популярное спортивное событие США— в фотогалерее “Ъ”.
8 февраля клуб «Тампа-Бей Бакканирс» победил «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле, финальной игре североамериканской Национальной футбольной лиги. Как прошло самое популярное спортивное событие США— в фотогалерее “Ъ”.
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