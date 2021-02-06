Турнир большого штамма

Стартующий в понедельник Australian Open, который в этом году проходит с трехнедельным запозданием, становится самым непредсказуемым чемпионатом Большого шлема за последние годы. Двухнедельный карантин, пройденный практически всеми участниками турнира, а также нервозная обстановка вокруг него могут стать причиной большого количества неожиданностей. Тем временем по итогам жеребьевки три сильнейших российских теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов — попали в одну половину сетки. Медведев и Рублев, как и в прошлом году на US Open, могут встретиться в четвертьфинале.
Каждый теннисный турнир, проводящийся в условиях пандемии, имеет свою специфику. В прошлом году Открытый чемпионат США проводился без зрителей, а Roland Garros с весны был перенесен на середину осени. Вот и Australian Open сейчас тоже пришлось сдвинуть по срокам — правда, всего на три недели. Поэтому главной его особенностью будет двухнедельный карантин, который игрокам пришлось проходить в январе. Точнее, его последствия.
О том, что в Мельбурне в этом году вероятность любого сюрприза гораздо выше, чем обычно, говорят последние результаты шести турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), которые одновременно проходят на этой неделе на кортах Melbourne Park. Взять хотя бы поражение со счетом 2:6, 1:6, которое вчера в четвертьфинале Gippsland Trophy — состязания WTA престижной категории 500 — вторая ракетка мира Симона Халеп ровно за час потерпела от россиянки Екатерины Александровой. Причиной такого результата стало недомогание румынки, которая в первом сете вызывала на корт врача. Но ничего удивительного в этом нет. Вероятность травм среди игроков сейчас очень велика, да и спортивная форма большинства из них оставляет желать лучшего.
Хорошо еще, что после паузы, вызванной в четверг повторными тестами на коронавирус части спортсменов и обслуживающего персонала (все 507 тестов оказались отрицательными), все шесть соревнований возобновились и не дошло дело до отмены Australian Open. Таким образом, хотя бы часть участников турнира имеют возможность по-настоящему почувствовать игровой тонус.
Среди этих счастливчиков и два россиянина из первой десятки мирового рейтинга — Даниил Медведев (четвертый) и Андрей Рублев (восьмой). Они пока выделяются на общем фоне и за счет очень уверенных побед в одиночных встречах в матчах вывели сборную России в полуфинал командного турнира ATP Cup, где в субботу встретятся с немцами, одолевшими сербов во главе с Новаком Джоковичем. Причем жеребьевка Australian Open свела Медведева и Рублева в одну и ту же четверть сетки, то есть они могут встретиться в четвертьфинале. Точно так же было, напомним, пять месяцев назад на Открытом чемпионате США, где Медведев выиграл в трех партиях. Неподалеку, в той же нижней половине сетки, находится и Карен Хачанов (20-й), который на этой неделе одержал три победы, причем две из них — вчера, и сегодня в полуфинале турнира Great Ocean Road Open сыграет с молодым итальянцем Янником Синнером. Правда, ему уже в третьем круге Australian Open «светит» другой, еще более опасный итальянец Маттео Берреттини.
Впрочем, пучок главных интриг Australian Open все-таки связан с именами трех самых знаменитых его участников. Cумеет ли Рафаэль Надаль завоевать 21-й титул на турнирах Большого шлема и обойти по их количеству Роджера Федерера? Или в Австралии уже в девятый раз станет сильнейшим Новак Джокович, имеющий на своем счету 17 побед на мейджорах? Использует ли наконец 39-летняя Серена Уильямс один из последних своих шансов выиграть 24-й турнир Большого шлема и догнать по этому показателю рекордсменку всех времен австралийку Маргарет Корт? Учитывая нынешнее состояние Надаля, который, по его словам, пропустил групповой этап ATP Cup из-за неоптимального физического состояния, и преклонный по теннисным меркам возраст Уильямс, есть ощущение, что ответы на эти вопросы могут быть получены задолго до решающих матчей. Тем более что американка, которая вчера не без труда вышла в полуфинал турнира Yarra Valley Classic, победив соотечественницу Даниэль Коллинз, затем снялась с него, сославшись на травму правого плеча.
Матчи первого круга Australian Open с участием российских теннисистов
Мужчины
Аслан Карацев—Джанлука Магер (Италия).
Андрей Рублев (7)—Янник Ханфманн (Германия).
Даниил Медведев (4)—Вашек Поспишил (Канада).
Карен Хачанов (19)—Александр Вукич (Австралия).
Роман Сафиуллин—Илья Ивашко (Белоруссия).
Женщины
Екатерина Александрова (29)—Мартина Тревизан (Италия).
Светлана Кузнецова—Барбора Стрицова (Чехия).
Маргарита Гаспарян—Гарбинье Мугуруса (Испания, 14).
Людмила Самсонова—Паула Бадоса (Испания).
Анастасия Павлюченкова—Наоми Осака (Япония, 3).
Дарья Касаткина—Кэти Бултер (Великобритания).
Валерия Савиных—Ализе Корне (Франция).
Анастасия Потапова—Элисон Риске (США, 24).
Вера Звонарева—Елена Рыбакина (Казахстан, 17).
Вероника Кудерметова (32)—Марта Костюк (Украина).
Варвара Грачева—Анна Блинкова.