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На Кубани двух судебных приставов подозревают в злоупотреблении полномочиями

На Кубани возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) в отношении сотрудницы Кущевского районного отдела судебных приставов-исполнителей и бывшей сотрудницы отдела ФССП по Карасунскому району Краснодара. Они обе подозреваются в неправомерном снятии с учета должников, сообщают в СУ СКР и прокуратуре региона.

По данным следствия, сотрудница отдела судебных приставов по Карасунскому округу Краснодара в 2019 году внесла заведомо ложные сведения в постановление об окончании производства о взыскании долга в пользу индивидуального предпринимателя в связи с погашением задолженности. В действительности долг в размере 342 тыс. руб. погашен не был.

В ходе расследования также выяснилось, что за незаконные действия пристав получила вознаграждение в размере 40 тыс. руб. Кроме злоупотребления служебными полномочиями ей вменяют служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Сотрудница Кущевского отдела судебных приставов, по версии следствия, в сентябре 2018 года вынесла постановление, отменявшее ранее наложенный запрет на регистрационные действия с автомобилем «КамАЗ», принадлежащим должнику. Это способствовало тому, что с автомобиля был снят арест и должник смог реализовать его за 500 тыс. руб., в связи с чем возможность обращения на него взыскания была утрачена. При этом сотрудница УФССП достоверно знала, что задолженность мужчина не погасил.

Как писал “Ъ-Кубань”, в пятницу, 5 февраля, было завершено расследование дела о получении взятки, возбужденное в отношении бывшего начальника Ейского межрайонного отдела судебных приставов. По версии следствия, он потребовал от жильца аварийного дома 300 тыс. руб. за ускорение процесса переселения.

Виктория Колганова


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