Экс-глава Ейского отдела ФССП предстанет перед судом за получение взятки

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Ейского межрайонного отдела судебных приставов, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в 2013 году в производстве отдела находилось исполнительное производство о выселении жильцов одного из частных домов в Ейске. В июне 2013 года к обвиняемому обратилась представитель одного из местных жителей, в пользу которого было вынесено решение о выселении, с просьбой ускорить процесс. За это начальник отдела УФССП попросил 300 тыс. руб.

Об условиях, выдвинутых судебным приставом женщина сообщила в правоохранительные органы. Тогда же, в июне заявительница передала ему деньги. Когда пристав понял, что ему грозит уголовное преследование, он попытался скрыться на машине и стал выбрасывать полученные деньги из окна. Однако в результате совместной работы работников управления ФСБ России Кубани злоумышленника удалось задержать.

В СУ СКР уточняют, что еще до возбуждения дела фигурант скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Его удалось задержать в Рязанской области только в мае 2020 года. Бывший начальник отдела УФССП был доставлен к следователю, ему предъявили обвинение по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Сейчас материалы уголовного дела готовятся к передаче в суд.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 3 февраля следственное управление Адыгеи возбудило дело в отношении одного из руководителей управления федеральной службы судебных приставов республики. Его подозревают в получении взятки в 675 тыс. руб.

Алексей Белянин