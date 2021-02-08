Стоимость электроэнергии в России достигла максимума за пять лет

Цены на электроэнергию в России достигли максимального значения за последние пять лет, несмотря на снижение спроса, следует из обзора «Совета рынка» (регулятор энергорынков). При этом в текущем году она может подорожать еще сильнее.

В 2020 года одноставочная цена оптового рынка (включает в себя стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед и стоимость мощности) в европейской части России и на Урале увеличилась на 3,4%, до 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а в Сибири — на 0,6%, до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч.

Основным драйвером роста стали обязательные нерыночные надбавки, объем которых достиг 558 млрд руб. В текущем году, по прогнозу «Совета рынка», одноставочная оптовая цена увеличится на 5,6% (в европейской части страны и на Урале — на 3,8%, в Сибири — на 13,4%).

Подробности — в материале “Ъ” «На мегаватты накрутили мегацену».