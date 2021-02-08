Власти Сахалина и Приамурья сообщили о вероятном минировании школ России

В Сахалинской области и в городе Благовещенске Амурской области отменены занятия первой смены в образовательных учреждениях, сообщили правительство Сахалинской области и Минобразования Амурской области. Причиной стали сообщения о минировании школ, которые, по утверждению местных властей, поступили во все школы страны.

«Во всех образовательных учреждениях страны организованы экстренные проверки безопасности. Оперативные службы отрабатывают сообщения о минировании»,— указано на сайте правительства Сахалинской области. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил с пониманием отнестись к отмене занятий. «Поступила информация о минировании школ региона. Оперативные службы ведут проверки во всех учебных заведениях»,— передаются его слова на сайте правительства.

«В связи с поступившим сообщением о минировании российских школ отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска»,— передает «Интерфакс» сообщение Минобразования Амурской области. Региональное министерство также сообщило о проверке оперативными службами. Позднее администрация Благовещенска сообщила, что информация о минировании не подтвердилась. «В настоящее время все проверки завершены»,— указано на сайте муниципалитета.

Отметим, что 8 февраля вузы, подведомственные Минобрнауки РФ, должны вернуться к очной форме обучения. До этого из-за пандемии коронавируса вузам было предписано обучать студентов дистанционно. К привычной форме обучения также должны будут вернуться все вузы Москвы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Студентов вызывают к доске».