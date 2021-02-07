Байден не согласен снимать с Ирана санкции для возвращения к переговорам по ядерной сделке

США не будут снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть его за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, заявил американский президент Джо Байден.

«Нет»,— сказал Джо Байден в интервью CBS News в ответ на вопрос ведущего о том, снимут ли США санкции, для того чтобы вернуть Иран за стол переговоров. Он также согласился с тем, что Иран должен сделать первый шаг и прекратить обогащение урана.

Иран с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией подписали СВПД в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана, а также временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Вашингтон отменить все санкции, для того чтобы Тегеран выполнил обязательства по ядерной сделке с мировыми державами. Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из СВПД в 2018 году. В ответ Иран начал постепенно отказываться от своих обязательств.