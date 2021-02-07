Аятолла Хаменеи назвал условие для выполнения ядерной сделки

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Вашингтон отменить все санкции для того, чтобы Тегеран выполнил обязательства по ядерной сделке с мировыми державами. Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из соглашения в 2018 году. В ответ Иран начал постепенно отказываться от своих обязательств.

«Если (США.— “Ъ”) хотят, чтобы Иран вернулся к своим обязательствам, они должны снять все санкции на практике, тогда мы проведем проверку... тогда мы вернемся к нашим обязательствам»,— заявил Али Хаменеи (цитата по AP). Последнее слово по всем государственным вопросам в Иране принадлежит верховному лидеру.

Иран с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией подписали совместный всеобъемлющий план действий в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана, а также временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций.