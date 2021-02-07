07 февраля, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Аятолла Хаменеи назвал условие для выполнения ядерной сделки

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Вашингтон отменить все санкции для того, чтобы Тегеран выполнил обязательства по ядерной сделке с мировыми державами. Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из соглашения в 2018 году. В ответ Иран начал постепенно отказываться от своих обязательств.

«Если (США.— “Ъ”) хотят, чтобы Иран вернулся к своим обязательствам, они должны снять все санкции на практике, тогда мы проведем проверку... тогда мы вернемся к нашим обязательствам»,— заявил Али Хаменеи (цитата по AP). Последнее слово по всем государственным вопросам в Иране принадлежит верховному лидеру.

Иран с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией подписали совместный всеобъемлющий план действий в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана, а также временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций.

Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Что нужно знать об иранской ядерной сделке

18 мая Еврокомиссия запустила официальный процесс блокировки американских санкций в отношении Ирана на территории Евросоюза. Эта мера направлена на защиту интересов европейских компаний, которые могут пострадать после выхода США из иранской ядерной сделки.

Читать далее

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя