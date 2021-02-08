Кто о чем, а Япония о Курилах Несмотря на конфликт между Россией и Западом, Токио будет вести диалог с Москвой

Япония намерена возобновить работу над заключением мирного договора с Россией и обсуждение совместных проектов, прервав паузу, вызванную пандемией и сменой правительства осенью прошлого года. Об этом заявили премьер-министр Ёсихидэ Суга и глава МИДа Тосимицу Мотэги в День северных территорий, отмечаемый в стране 7 февраля. Их обращения стали демонстрацией решимости Токио активизировать сотрудничество с Москвой после ухода премьер-министра Синдзо Абэ. На фоне обострения конфликта России с Западом Япония дистанцируется от войны санкций, что дает новый шанс на оживление диалога и поиска взаимоприемлемых решений.

Так называемый День северных территорий, отмечаемый в стране с 1981 года в честь Симодского трактата 1855 года, по которому Токио отошли четыре острова Южных Курил — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, в этом году в связи с пандемией коронавируса проходил в особых условиях.

Общенациональный съезд активистов движения за возвращение «северных территорий» — так в Японии называют Южные Курилы — впервые проводился в режиме онлайн, без гостей в зале. Единственной возможностью устроить громкую публичную акцию, которая продемонстрировала бы неиссякаемую решимость ставить вопрос о Южных Курилах, стала «мегафонная дипломатия» у посольства РФ в Токио. Раскрашенные в черный и фиолетовый цвета автобусы ультраправых организаций с установленными на крыше громкоговорителями разъезжали по кварталу в районе, где находится российская дипмиссия.

Между тем тональность проходившего в этот день в Токио виртуального съезда за возвращение «северных территорий», на котором главными спикерами стали премьер-министр Ёсихидэ Суга и глава МИДа Тосимицу Мотэги, оказалась совсем другой. В резолюции съезда говорится о необходимости «ускорить переговоры, чтобы решить территориальную проблему, заключить мирный договор с Россией для установления поистине дружественных и мирных отношений между двумя странами».

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«Ситуация, когда, несмотря на то что после войны прошло 75 лет, проблема северных территорий так и не решена, а между Японией и Россией так и не заключен мирный договор, вызывает большое сожаление. В сентябре прошлого года, вскоре после того, как я стал премьер-министром, мы провели с президентом Путиным телефонный разговор и договорились о продолжении диалога, в том числе и о заключении мирного договора»,— заявил в своем обращении к съезду Ёсихидэ Суга.

В свою очередь, выступивший на съезде глава МИД Японии Тосимицу Мотэги настаивал на необходимости возобновить обсуждение совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, прерванное в связи с пандемией. «Что касается проектов на четырех островах и гуманитарных вопросов, работа по этим направлениям в прошлом году была практически невозможна из-за коронавируса, но мы договорились о ее возобновлении по мере улучшения ситуации с COVID-19. В любом случае я бы хотел продолжить обсуждение этих вопросов между Россией и Японией на различных уровнях»,— подчеркнул Тосимицу Мотэги.

Японские дипломатические источники “Ъ” обращают внимание на необходимость продолжить работу над реализацией договоренностей, достигнутых 18 декабря 2019 года, в ходе 15-го заседания межправительственной комиссии по торговле и экономике, проходившего в узком составе.

Сопредседателями комиссии, в последний раз собравшейся накануне пандемии, были глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и глава Минэкономразвития РФ, спецпредставитель российского президента по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией Максим Орешкин. Уже тогда министр Мотэги призвал российскую сторону к совместной работе по повышению уровня двусторонних отношений как в энергетическом, так и в неэнергетическом секторах. В частности, японская сторона выразила готовность работать с российскими ведомствами над повышением производительности сельскохозяйственной, рыбной и лесной промышленности, по использованию Транссибирской магистрали, строительству терминала по перегрузке СПГ на Камчатке, а также развитию региональных связей между российским Дальним Востоком, Хоккайдо и побережьем Японского моря, которые должны стать единой экономической зоной.

Кроме того, стороны поставили амбициозную задачу увеличить до 2023 года туристический поток между Японией и Россией по меньшей мере в два раза — до 400 тыс. человек.

Весьма символично, что последнее заседание межправительственной комиссии проходило в тот момент, когда диалог по мирному договору в очередной раз зашел в тупик. Призыв предыдущего главы МИД Японии Таро Коно сделать 2019 год «историческим» так и не был реализован, при этом его визит в Москву в январе 2019 года проходил на фоне возобновившейся войны слов и дипломатических демаршей.

Одним из них тогда стал вызов в МИД РФ посла Японии в России Тоёхисы Кодзуки в связи с призывами Токио «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии». Москва обвинила Токио в грубом искажении договоренностей лидеров двух стран об ускорении переговорного процесса на основе декларации 1956 года, достигнутых президентом Путиным и премьером Абэ в ноябре 2018 года в Сингапуре.

Опрошенные “Ъ” российские дипломаты и эксперты считают, что последние заявления премьер-министра и главы МИД Японии свидетельствуют о решимости Токио разморозить политический диалог и торгово-экономическое сотрудничество с Москвой, которые были поставлены на паузу.

«Премьер Суга четко дает понять, что он намерен следовать проводившейся Синдзо Абэ политике "двух треков" в отношениях с Москвой, предполагающей переговоры по территориальному вопросу и подписанию мирного договора с Москвой в сочетании с развитием деловых связей. Упоминание Ёсихидэ Сугой необходимости вернуться к договоренностям, достигнутым в 2018 году в Сингапуре, сигнализирует о готовности японской стороны идти на серьезные уступки, поскольку в совместной советско-японской декларации 1956 года упоминаются не четыре, а два острова»,— заявил “Ъ” бывший посол России в Японии, завкафедрой дипломатии МГИМО МИД Александр Панов.

По словам господина Панова, в условиях конфликта России с Западом, обострившегося после смены администрации США и ареста Алексея Навального, Япония дистанцируется от войны санкций, ограничиваясь политическими декларациями в поддержку западных союзников. «Парадокс состоит в том, что, несмотря на отсутствие мирного договора с Москвой, никаких собственных санкций против России, ни персональных, ни секторальных, Япония не ввела и их не рассматривает. Таким образом, отношения Москвы с Токио, по крайней мере, не выглядят такими уж откровенно конфликтными, как отношения России с США и ЕС. Это дает новый шанс на оживление контактов в 2021 году и превращение Токио в потенциального посредника между его западными союзниками и Москвой»,— резюмирует дипломат.

Схожего мнения придерживается завкафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ Дмитрий Стрельцов. «Ситуация развивается по кругу. То, что происходит сегодня, чем-то напоминает острый кризис периода правления Барака Обамы. Тогда, в разгар конфликта на Украине, Япония занимала более сдержанную позицию по отношению к Москве по сравнению со своими западными союзниками и пыталась стать мостиком между Россией и Западом. Нечто подобное вполне может произойти и сегодня»,— считает Дмитрий Стрельцов.

Сергей Строкань