Страна восходящего вируса

Власти Японии расширяют зону действия режима чрезвычайной ситуации, который был введен 7 января премьер-министром Ёсихидэ Сугой в Токио и префектурах Сайтама, Тиба и Канагава в связи с рекордным ростом случаев заражения COVID-19. Вслед за столицей и соседними регионами о введении режима ЧС, который будет действовать до 7 февраля, объявили еще десять префектур, в которых проживает более половины населения страны. На фоне шокирующей статистики пандемии рейтинг премьер-министра Суги обновил исторический минимум, упав до 39%, после чего глава кабинета объявил о создании должности министра по борьбе с коронавирусом — им станет бывший глава МИДа и Минобороны Таро Коно. Одним из последствий пандемии может стать отмена летних Олимпийских игр 2021 года в Токио.

140-миллионная Япония — витрина успешной борьбы с COVID-19 в первую волну пандемии весной прошлого года — в 2021 году оказалась почти бессильной перед ее второй, неизмеримо более мощной волной. Накануне число заразившихся коронавирусом в стране за сутки впервые за время пандемии превысило психологическую отметку в 5 тыс. человек. Учитывая рекордные темпы роста масштабов пандемии, уже на этой неделе общее число случаев заражения должно превысить отметку 350 тыс. Для сравнения: в апреле—мае случаи заражения в крупнейшем мегаполисе мира, 35-миллионном Токио, измерялись двузначными числами.

В связи с беспрецедентной ситуацией Управление делами императорского двора Японии в понедельник объявило об отмене ежегодных торжеств по случаю дня рождения императора Нарухито, которые должны были пройти 23 февраля.

А последним свидетельством масштаба бедствия стал объявленный во вторник режим чрезвычайной ситуации в самой южной, отдаленной от центра и малонаселенной провинции Окинава, которую считают японской глубинкой. Решение распространить в Окинаве режим ЧС, которое обнародовал губернатор префектуры Дэнни Тамаки, было принято после того, как регион неожиданно вышел на восьмое место по числу зараженных коронавирусом — 34,11 на 100 тыс. жителей, что соответствует четвертому, самому высокому уровню заболеваемости.

Кроме того, в тот же день о намерении объявить «режим повышенной тревоги», предшествующий ЧС, объявила префектура Сидзуока, где накануне были обнаружены три первых случая заражения британским штаммом COVID-19, причем у людей, не посещавших Соединенное Королевство и вообще не покидавших Японию.

О введении режима ЧС, который изначально распространялся только на Токио и три соседние префектуры — Сайтама, Тиба и Канагава, премьер-министр страны Ёсихидэ Суга объявил 7 января.

Однако спустя всего неделю число префектур, присоединившихся к режиму ЧС, выросло до 14, охватив территорию, на которой проживает 77 млн человек — более половины населения страны.

Необходимо отметить, что чрезвычайная ситуация по-японски не означает полного локдауна, но подразумевает сокращение времени работы предприятий общепита, увеличение доли сотрудников, работающих на удаленке, отказ от путешествий и посещения развлекательных мероприятий, а также ограничение контактов.

Совершенно нетипичным для Японии, в первую волну пандемии подчеркнуто избегавшей закручивания гаек и делавшей ставку на высокую сознательность граждан, стало предложение группы депутатов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) ввести уголовное наказание в виде одного года лишения свободы или штраф до ¥1 млн (около $9,6 тыс.) за несоблюдение карантина. Эти меры будут касаться инфицированных лиц, которые отказались от госпитализации, самовольно покинули медицинское учреждение или нарушили двухнедельный карантин, обязательный для лиц, вернувшихся из зарубежных поездок. Как ожидается, подготовленный депутатами от ЛДП законопроект будет направлен в правительство, которое рассмотрит его уже на этой неделе, после чего финальную версию документа предстоит утвердить парламенту.

Резкая активизация борьбы с коронавирусом произошла на фоне нарастающей критики действий правительства Ёсихидэ Суги, сформированного в сентябре прошлого года после неожиданной отставки японского политического долгожителя, премьер-министра Синдзо Абэ.

В японском обществе укрепляется представление о том, что новое правительство «проспало» пандемию, после легкой победы в первую волну не придав ей серьезного значения этой осенью, когда кривая заболеваемости пошла вверх.

Свидетельством таких настроений стал проведенный с 15 по 17 января газетой Yomiuri опрос, согласно которому рейтинг премьер-министра Суги за последний месяц снизился на 6% и достиг исторического минимума — 39%. При этом 66% респондентов заявили, что не одобряют политику правительства по борьбе с COVID-19, и еще большее число японцев — 78% — выступили за ужесточение режима ЧС.

Одним из шагов, призванных переломить ситуацию с пандемией и изменить настроения в обществе, стало обнародованное во вторник решение премьер-министра Суги создать новую должность министра, ответственного за вакцинацию от COVID-19. Им станет тяжеловес японской политики, боровшийся за кресло премьера в сентябре прошлого года, бывший глава Минобороны и МИДа Таро Коно. Объясняя свой выбор в пользу Таро Коно, который в новом кабинете получил должность министра по делам административной реформы, Ёсихидэ Суга отметил, что господин Коно обладает способностями решать сложные задачи, требующие особой координации между многими министерствами и ведомствами.

По словам премьера, эти качества делают Таро Коно оптимальной кандидатурой на роль главного координатора программы вакцинации населения, которая, по предварительным оценкам, должна начаться в конце февраля.

Японские власти признают, что от результатов принимаемых экстренных мер будет зависеть и решение вопроса о проведении в стране летних Олимпийских игр, которые не состоялись прошлым летом и были перенесены на конец июля — начало августа этого года под тем же называнием «Токио-2020». Непосредственно перед своим назначением на новую должность Таро Коно сделал резонансное заявление о том, что в случае дальнейшего роста заболеваемости «нельзя будет исключать ни одного из сценариев». Однако уже после наделения его новыми полномочиями господин Коно подтвердил решимость властей провести Олимпиаду со второй попытки, что, по его словам, станет возможным после вакцинации населения.

Сергей Строкань