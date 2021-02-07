РВИО собирается отстаивать репутацию ветерана Артеменко через СКР и Генпрокуратуру

Российское военно-историческое общество (РВИО) сообщило, что может обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России (СКР), чтобы привлечь к ответственности организаторов интернет-травли ветерана Великой Отечественной войны полковника Игната Артеменко. По их мнению, ее тон задал в суде оппозиционер Алексей Навальный.

«Любые попытки поставить под сомнение заслуги Игната Сергеевича и его фронтовую биографию не только безосновательны, но и преследуются по закону. В этой связи оставляем за собой право обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет о привлечении авторов подобных измышлений к ответственности»,— говорится в заявлении на сайте.

Кроме того, РВИО пообещало опубликовать архивные документы и исследование о биографии ветерана, которые опровергнут измышления, что тот «отсиживался в теплом месте». В организации сказали, что готовы оказать ветерану необходимую правовую помощь, в том числе поддержку адвоката.

Напомним, 5 февраля в Бабушкинском суде Москвы началось слушание дела Алексея Навального по клевете на ветерана Игната Артеменко. В июне прошлого года господин Артеменко снялся в видеоролике в поддержку поправок к Конституции. Алексей Навальный назвал участников ролика «холуями», «позором страны» и «предателями». 15 июня СКР возбудил дело, но суд по нему был отложен на время лечения оппозиционера в Германии. Господин Артеменко присутствовал на суде по видеосвязи, но почти сразу почувствовал себя плохо. В процессе успели опросить трех свидетелей, которые путались в показаниях.

Подробности — в материале “Ъ” «Алексея Навального попросили не обижать заслуженных людей».