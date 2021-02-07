07 февраля, воскресенье
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Краснодар. Кубань, Адыгея

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На Черноморском побережье Кубани ожидается резкий подъем уровня воды в реках

В связи с продолжающимися осадками на реках юго-западной, юго-восточной территории Краснодарского края и реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

По прогнозам, уровень воды может достигать неблагоприятных отметок. В мэрии курорта сообщают, что все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели также рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю выпустило штормовое предупреждение об ожидающемся на территории региона сильном гололеде, который прогнозируется 7 февраля.

Кроме того, ведомство продлило действие предупреждения о лавиноопасности в горах Краснодарского края и Адыгеи до 9 февраля.

Алексей Белянин


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