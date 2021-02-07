МЧС предупредило о гололеде в Краснодарском крае 7 февраля

ГУ МЧС по Краснодарскому краю выпустило штормовое предупреждение об ожидающемся на территории региона сильном гололеде.

По прогнозам ведомства, он возможен с 10-11 часов и до конца суток 7 февраля. Исключением в прогнозе стала территория Сочи.

В связи с возможным гололедам МЧС рекомендует жителям выходить на улицу только в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой, а также передвигаться осторожно.

Кроме того, с 6 февраля на Кубани также действует штормовое предупреждение о снегопаде и налипании мокрого снега.

Алексей Белянин