Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Кубани и Адыгеи продлили до 9 февраля

ГУ МЧС по Краснодарскому краю продлило действие экстренного предупреждения о лавиноопасности в горах.

Согласно прогнозам ведомства, угроза схода лавин возможна в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1500 метров с 18:00 7 февраля до 18:00 9 февраля. Спасательные службы не исключают ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, а также затруднением в работе автомобильного транспорта и перекрытия автомобильных дорог.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах региона, а также республики Адыгеи, действовало с 5 февраля 2021 года.

Ранее МЧС также предупредило о гололеде в Краснодарском крае 7 февраля.

Алексей Белянин