МИД назвал вынужденной мерой высылку европейских дипломатов из России

Западные страны вынудили Россию пойти на высылку из страны участвовавших в незаконных акциях дипломатов ФРГ, Швеции и Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять,— это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы, соответственно, в незаконных акциях»,— сказала Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

5 февраля МИД России объявил, что сотрудников генконсульств Германии и Польши в Санкт-Петербурге и сотрудника посольства Швеции в Москве объявили персонами нон грата. Причиной стало участие в акциях протеста, прошедших 23 января. Москва сочла эти действия неприемлемыми. МИД Польши заявил, что примет ответные меры.

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. Суд посчитал, что он нарушил условия испытательного срока, по которым он должен был отмечаться в инспекции. Защита настаивала, что лечение в Германии было уважительной причиной. С учетом домашнего ареста оппозиционер проведет в колонии два года и восемь месяцев. В России прошли три несанкционированные акции в поддержку политика, задержали более 11 тыс. человек. На заседании по делу Алексея Навального присутствовали иностранные дипломаты, что возмутило Москву.

Подробности — в материале “Ъ” «Западные дипломаты вызвались в суд».