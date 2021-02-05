Польша примет ответные меры в связи с высылкой дипломата из России

МИД Польши заявил, что будет вынужден принять ответные меры в связи с высылкой польского дипломата из России. Так в Варшаве отреагировали на решение о высылке сотрудника польского генконсульства в Санкт-Петербурге. Россия также объявила персонами нон грата немецкого и шведского дипломатов, всем вменяется участие в несанкционированных акциях протеста.

«В ответ на этот жест Министерство иностранных дел Республики Польша вызвало посла Российской Федерации и проинформировало, что польский дипломат выполняет только официальные задачи, вытекающие из дипломатического статуса и в соответствии с Венской конвенцией. Польская сторона ожидает, что российские власти отменят ошибочное решение. В противном случае Польша оставляет возможность предпринять соответствующие шаги»,— заявили в МИДе.

Тем временем Евросоюз призвал российскую сторону пересмотреть решение о высылке дипломатов. Об этом заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. «Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель узнал, что трое европейских дипломатов будут выдворены из России. Высокий представитель решительно осудил эту новость и отверг обвинения в их участии в демонстрациях»,— сказано в заявлении пресс-секретаря господина Борреля, есть в распоряжении «Интерфакса».

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила как «необоснованную» высылку Россией европейских дипломатов. «Мы считаем эти высылки необоснованными. Мы считаем, что это еще один аспект, который можно наблюдать прямо сейчас, когда Россия довольно далека от верховенства права»,— заявила она (цитата по AFP).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломат из Швеции был на одной из предшествующих акций в поддержку господина Навального. Посольство Швеции отрицало сообщение о задержании, а присутствие на предыдущей акции в Санкт-Петербурге называло стандартной дипломатической процедурой наблюдения.

В России прошло три несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального. Были задержаны более 11 тыс. человек.