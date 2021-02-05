Замминистра финансов Дроздов освобожден от должности

Премьер России Михаил Мишустин освободил замминистра финансов Антона Дроздова от должности в связи с ее сокращением. Документ опубликован на официальном портале на официальном портале правовой информации.

«Освободить Дроздова Антона Викторовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности»,— говорится в распоряжении.

Антон Дроздов родился 4 октября 1964 года в Москве, окончил Московский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит». С середины 2008 года возглавлял Пенсионный фонд России. В Минфин он перешел в январе 2020 года. В феврале того же года источники “Ъ” сообщали, что в министерстве он займется негосударственными пенсионными фондами и разработкой новой системы — гарантированного пенсионного плана, а также вопросами валютного контроля.

В ноябре 2020 года Михаил Мишустин подписал два постановления по оптимизации числа госслужащих, дав старт новой административной реформе российского правительства. Она будет реализована с 1 января по 1 апреля 2021 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Сокращения поставили на старт».