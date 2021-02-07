Глава Минэкономики ФРГ призвал не связывать «Северный поток-2» и ситуацию с Навальным

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер считает, что если «Северный поток-2» не будет достроен, то бизнес Германии потеряет большие инвестиции. По его мнению, реализация проекта и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным — это два разных вопроса.

«Один вопрос — это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой — серьезные нарушения прав человека и наша реакция на это»,— сказал господин Альтмайер газете Die Bild (цитата по ТАСС). По его словам, если «Северный поток-2» не достроят, то Россия «не станет автоматически продавать меньше газа». По-прежнему будут эксплуатироваться «Северный поток-1» и газопровод через Украину. «Но германские компании потеряют огромные инвестиции... В связи с этим я срочно рекомендую вести предметную дискуссию»,— добавил министр.

Господин Альтмайер представляет себе «ясный ответ» против нарушителей прав человека в России. Однако он считает, что это может быть только общий ответ всех стран ЕС.

21 января Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Позже представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз не может помешать группе частных фирм строить проект «Северный поток-2», если на строительство трубопровода согласна Германия.

Подробнее о резолюции читайте в публикации “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».