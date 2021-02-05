Еврокомиссия: ЕС не может помешать строить «Северный поток-2»

Евросоюз не может помешать группе частных фирм строить проект «Северный поток-2», если на строительство трубопровода согласна Германия, сказал «РИА Новости» представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано. Так он прокомментировал заявления некоторых стран о необходимости ввести санкции против проекта из-за заключения оппозиционера Алексея Навального.

«"Северный поток-2" — это проект группы частных фирм, и мы не можем помешать компаниям строить его, если с этим согласно правительство Германии. Если эти компании завершат создание трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать в соответствии с законодательством Европейского союза. Это максимум, что мы можем сделать на уровне Европейского союза»,— сказал господин Стано. Он добавил, что Еврокомиссия стремится обеспечить работу газопровода в соответствии с ключевыми принципами европейского законодательства в области энергетики в случае его достройки.

Ранее вернуться к теме санкций против России из-за заключения Алексея Навального призвал глава МИДа Чехии Томаш Петршичек. Глава канцелярии президента Польши отметил, что речь в первую очередь должна идти о «Северном потоке-2». МИД Австрии выступил против связи санкций из-за господина Навального и строительства газопровода.

До этого, 21 января, Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста господина Навального.

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. С учетом домашнего ареста он проведет в колонии два года и восемь месяцев. В России прошло три несанкционированные акции в поддержку политика, задержали более 11 тыс. человек.

Об отношениях России с Европой и США после суда над российским оппозиционером — в материале “Ъ”.