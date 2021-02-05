Уральская компания «Сима-ленд» провела флешмоб в поддержку Путина

В Екатеринбурге компания «Сима-ленд» (собственник — Андрей Симановский) организовала очередной массовый флешмоб в поддержку президента России Владимира Путина. В акции приняли участие несколько тысяч сотрудников предприятия, которые вместе с флагами России прошли колонной вдоль главного корпуса компании, а затем выстроились на парковке в надпись «Путин наш президент».

«Сима-ленд» — крупный оптовый ритейлер, работающий с 2000 года. Компания продает более 1 млн товаров для дома, работы и отдыха.

На видеозапись флешмоба наложили песню Олега Газманова «Вперед, Россия!», а выстроившиеся участники акции кричали: «Путин — наш президент!» и «Владимир Владимирович, мы с вами!».

Это не первая масштабная акция, которую проводит «Сима-ленд». Так, в конце января в интернете был опубликован еще один видеоролик с акции в поддержку Владимира Путина. На записи несколько тысяч сотрудников в одинаковой форме под песню Наргиз «Нас бьют, мы летаем» танцевали на фоне российского триколора.

Бизнесмен Андрей Симановский не скрывает своих патриотических взглядов и старается прививать их своим сотрудникам. Например, перед началом рабочего дня в компании обязательно слушают гимн России. Кроме того, перед сотрудниками выступают приглашенные звезды — в частности, лекции им читал кинорежиссер Никита Михалков.

Также в ролике поддержку Владимира Путина накануне, 4 февраля, снялись студенты колледжа в Ульяновске. Учащихся вывели на несогласованный массовый пикет с плакатами #МыЗаПутина. Среди участников акции, по всей вероятности, были несовершеннолетние, информация об этом быстро распространилась в соцсетях. Депутат Госдумы (фракция КПРФ) Алексей Куринный сообщил “Ъ”, что обратился в прокуратуру Ульяновской области с просьбой провести проверку.

Анастасия Реутова, Екатеринбург