МИД России завел аккаунт в TikTok

В американском приложении TikTok появился официальный аккаунт Министерства иностранных дел России. МИД РФ стал вторым российским ведомством (после Минпросвещения), которое зарегистрировалось в TikTok. Сейчас у аккаунта чуть более 600 подписчиков.

«МИД России теперь в TikTok! Идем в ногу со временем!» — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что создать аккаунт в соцсети ведомство планировало давно. «А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа»,— рассказала она (цитата по «РИА Новости»).

В аккаунте ведомства в TikTok опубликованы два видео. Показан фрагмент речи оппозиционера Алексея Навального о международном скептицизме в отношении вакцины «Спутник V», а также выступления министра иностранцы дел РФ Сергея Лаврова и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что эффективность российской вакцины отмечают во всем мире. Сам ролик заканчивается фразой «Не дайте себя обманывать». Через несколько часов после публикации оба видео собрали около 3,5 тыс. просмотров.

Ранее российские власти обвинили TikTok и другие социальные сети в распространении призывов к участию несовершеннолетних в акциях в поддержку Алексея Навального. Роскомнадзор потребовал удалить подобные ролики и пригрозил штрафами. Как позднее сообщили в ведомстве, всего социальные сети удалили около 2,5 тыс. призывов к участию в несогласованных митингах.

Как власти борются с распространением информации о протестах — в материале “Ъ FM” «Соцсети призывают к дисциплине».