Сотрудницу екатеринбургского штаба Навального арестовали еще на 15 суток

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток сотрудницу регионального штаба Навального Викторию Райх за сопротивление сотрудникам полиции во время задержания (ст. 19.3 КоАП РФ), сообщили в региональном штабе оппозиционера.

Напомним, девушку задержали 29 января за организацию несанкционированного шествия в Екатеринбурге 31 января. Как рассказал в интервью “Ъ-Урал” адвокат Алексей Бушмаков, задержание проходило с рядом нарушений. «Райх задерживали сотрудники в гражданском. Они караулили ее у подъезда, силой затащили в машину. Позже на ней были зафиксированы следы насилия. После задержания у нее отобрали телефон, что они не имеют права делать», — заявил господин Бушмаков.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова направила письмо в прокуратуру Екатеринбурга с просьбой проверить законность задержания Виктории Райх.

30 января Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил госпоже Райх 10 суток ареста за организацию шествия 31 января, позже апелляционная инстанция оставила арест в силе.