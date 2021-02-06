В ночь на 6 февраля умер бывший губернатор Орловской области Александр Козлов, сообщили “Ъ-Черноземье” в правительстве региона.

«Александр Козлов скончался на 72-м году жизни в больнице в Москве после продолжительной болезни»,— сказали ТАСС в правительстве Орловской области. Дата и время прощания с бывшим главой региона пока не определены.

Александр Козлов возглавил Орловскую область 27 февраля 2009 года, став вторым после Егора Строева губернатором региона. 26 февраля 2014 года был отправлен в отставку в связи с истечением срока полномочий. Его сменил Вадим Потомский. С 2017 года область возглавляет Андрей Клычков. Он выразил соболезнование родным и близким Александра Козлова.