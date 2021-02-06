Умер экс-губернатор Орловской области Александр Козлов

В ночь на 6 февраля на 72-м году жизни скончался бывший первый заместитель министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатор Орловской области Александр Козлов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве региона. Нынешний глава Орловщины Андрей Клычков выразил соболезнование родным и близким господина Козлова.

Александр Козлов занял пост руководителя Орловской области 27 февраля 2009 года и проработал на нем 1825 дней. За время его правления население области сократилось на 3,6% — с 798,855 тыс. человек на 1 января 2009 года до 769,865 тыс. на 1 января 2014-го (64-е место в РФ на тот момент). При этом рождаемость увеличилась на 4,7% — с 10,6 на 1 тыс. населения в 2009 году до 11,1 тыс. в 2013-м (75-е место среди регионов РФ). Смертность за тот же период снизилась на 4% — с 17 до 16,3 на 1 тыс. населения (10-е место).

Уровень безработицы в области сократился с 9,8% в 2009-м до 5,8% в 2013 году (67-е место по стране). Среднемесячная зарплата увеличилась почти на 62%— с 11,854 тыс. руб. в 2009 году до 19,186 тыс. руб. в 2013-м. Средняя пенсия выросла также на 62% — с 5,938 тыс. руб. в 2009 году до 9,639 тыс. руб. в 2013-м (43-е место).

ВРП области увеличился в 1,8 раза — с 90,6 млрд руб. в 2009 году против 161,8 млрд в 2013-м. Бюджет оставался дефицитным. В 2009 году он был исполнен с дефицитом 380 млн руб. (доходы — 16,24 млрд руб., расходы — 16,62 млрд руб.). Число зарегистрированных преступлений сократилось на 19%: с 15,097 тыс. в 2009 году до 12,212 тыс. в 2013-м.

Отметим, что до господина Козлова регионом управлял легендарный политик Егор Строев, который в 1997 и 2001 годах дважды переизбирался на пост главы региона, а в 2005 году был переназначен по представлению президента и вступил в «Единую Россию». Однако 16 февраля 2009 года на фоне коррупционных скандалов в области господин Строев покинул должность «по собственному желанию». Вскоре в регион и приехал по представлению президента Александр Козлов, известный на тот момент как первый заместитель министра сельского хозяйства Алексея Гордеева (сегодня - вице-спикер Госдумы).

26 февраля 2014 года Александр Козлов был отправлен в отставку в связи с истечением срока полномочий. В тот же день и. о. главы региона стал депутат Госдумы от КПРФ Вадим Потомский. «Единая Россия» приняла решение поддержать его на выборах 14 сентября и не выдвигать своего кандидата. Впрочем, уже в начале октября 2017 года господин Потомский уступил свой пост однопартийцу Андрею Клычкову, который сегодня и руководит регионом.

Подробнее о том, как Александр Козлов передавал Орловщину Вадиму Потомскому, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков