Движение по Невскому проспекту в Петербурге восстановлено

Вестибюли станции метро «Невский проспект» в Санкт-Петербурге открыты на вход и выход спустя почти два часа после закрытия, соощает городской комитет по транспорту. Движение общественного транспорта на Невском проспекте и по прилегающим улицам восстанавливается.

Сегодня, 6 февраля, было приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади, перекрыто движение в центр по Дворцовому, Троицкому и Благовещенскому мостам.

В администрации губернатора заявили, что не имеют отношения к перекрытию дорог. «Администрация не перекрывает, это вопрос к ГУВД»,— заявил представитель администрации “Ъ”. Позже в МВД сказали, что также ничего не знают о перекрытии центра.

Координатор региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков ранее сообщал, что 6 и 7 февраля акции в поддержку политика не планируются. «Фонтанка» связала происходящее с призывами в Telegram-каналах выходить на акции.

Массовые несанкционированные акции протеста прошли в России в конце января и начале февраля. Демонстранты требовали освободить господина Навального. По информации «ОВД-Инфо», было задержано более 11 тыс. человек.

О преследовании несистемной оппозиции — в материале “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».