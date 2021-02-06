В Мьянме наблюдаются проблемы с интернетом на фоне протестов

Международная некоммерческая организация NetBlocks сообщает о перебоях в работе интернета в Мьянме. Сегодня, 6 февраля, в стране прошла акция против госпереворота.

NetBlocks отмечает, что это второе массовое отключение интернета в стране. Доступ упал до 50% от «обычного уровня».

Сегодня, 6 февраля, в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне прошла акция против захвата власти военными. По подсчетам AFP, на него вышло около 3 тыс. человек. 1 февраля военные Мьянмы взяли под контроль власть в стране. Они арестовали нескольких руководителей страны, в том числе президента Вин Мьинта, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников. Военные обвинили национальную избирательную комиссию и правящую партию в фальсификации выборов.

О возврате страны к военной диктатуре — в материале “Ъ” «Мьянма переболела демократией».