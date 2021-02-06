В крупнейшем городе Мьянмы люди вышли на протест против госпереворота

Сотни людей вышли на протест в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне в субботу, 6 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Они не согласны с военным переворотом в стране. AFP сообщает, что на протест вышли около тысячи человек.

«Военный диктатура проиграет, проиграет. Демократия, победит, победит»,— скандировали протестующие.

Они призвали освободить лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников.

1 февраля военные Мьянмы взяли под контроль власть в стране и объявили чрезвычайное положение на год. Они арестовали нескольких руководителей страны, в том числе президента Вин Мьинта, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников. Военные обвинили национальную избирательную комиссию и правящую партию в фальсификации выборов.

О возврате страны к военной диктатуре — в материале “Ъ” «Мьянма переболела демократией».