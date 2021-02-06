Twitter осудил блокировку соцсети властями Мьянмы

Twitter осуждает блокировку доступа к своей платформе на территории Мьянмы, заявил представитель мессенджера. Власти поручили ограничить доступ к соцсетям на фоне госпереворота.

«Это подрывает общественный диалог и право людей на то, чтобы их голоса были услышаны»,— заявил пресс-секретарь (цитата по AFP).

1 февраля военные Мьянмы взяли под контроль власть в стране и объявили чрезвычайное положение на год. Они арестовали нескольких руководителей страны, в том числе президента Вин Мьинта, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников. Военные обвинили национальную избирательную комиссию и правящую партию в фальсификации выборов.

О возврате страны к военной диктатуре — в материале “Ъ” «Мьянма переболела демократией».