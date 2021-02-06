Fitch подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента России в иностранной и национальной валютах на уровне BBB со стабильным прогнозом. Краткосрочные рейтинги подтверждены на уровне F2.

«Рейтинги России на уровне "BBB" отражают надежность и последовательность проводимой политики, сильный внешний баланс (с позицией нетто-кредитора на уровне 46% ВВП и самым высоким в рейтинговой категории "BBB" коэффициентом ликвидности) и сильные государственные финансы, в том числе самое низкое соотношение госдолга и ВВП среди сопоставимых государств»,— говорится в сообщении агентства.

Среди негативных факторов эксперты называют низкий потенциал роста ВВП, слабое управление по сравнению с другими странами, зависимость от сырьевого сектора и геополитические риски.

Ранее другое международное агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. По словам министра финансов России Антона Силуанова, решение S&P подтверждает эффективность мер правительства по преодолению «беспрецедентных вызовов» 2020 года.