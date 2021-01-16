S&P подтвердило кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. По словам министра финансов России Антона Силуанова, решение S&P подтверждает эффективность мер правительства по преодолению «беспрецедентных вызовов» 2020 года.

«S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России в иностранной валюте на уровне "BBB-/A-3" и долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне "BBB/A-2". Прогноз по долгосрочным рейтингам — стабильный»,— сообщается на сайте S&P.

Господин Силуанов заявил, что решение агентства о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России можно расценивать как «подтверждение эффективности мер правительства РФ по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года». «Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств "большой тройки"»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

По его словам, прошлый год показал, что «консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая Банком России денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков».

В июле 2020 года агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Рейтинг России остается на инвестиционном уровне BBB- с 2018 года. До этого, с 2015 года, он был на уровне BB+. Рейтинг агентства Fitch находится на уровне BBB, прогноз остается стабильным.