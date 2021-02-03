Вылет на удачу

Международные путешествия в период сохраняющихся в большинстве стран из-за пандемии COVID-19 ограничений нередко превращаются в «русскую рулетку». Яркий пример — Куба. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), на каждом прибывающем из России на остров рейсе местные власти в рамках обязательного внутреннего ПЦР-тестирования туристов стабильно находят пять-восемь случаев COVID-19. На других направлениях аналогичных проблем не возникает. Гостей с положительным результатом ПЦР-теста при отсутствии симптомов ждет обязательная изоляция, которая во многих случаях вызывает у туристов негодование. Особенно если несколькими месяцами ранее они действительно перенесли вирус.

Участники туррынка объясняют «кубинский опыт» по-разному. Одни уверены, что дело в некачественных тест-системах. Другие строят теорию заговора, предполагая, что основная цель местных властей — получение средств от страховых компаний. Порталу Tourdom.ru страховщики поясняли, что за лечение россиян на Кубе приходят астрономические счета. Поиск истинного источника возникающих у туристов проблем потребовал бы целого расследования, но удивительно в возникшей ситуации совсем другое.

Несмотря на появление очевидного риска провести запланированный отпуск не на пляже, а в обсерваторе, туристический интерес к Кубе не снижается. О стабильном спросе и полной загрузке самолетов говорят в АТОР и «Интуристе». А представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов добавляет, что направление стабильно формирует 10–12% продаж. Возможно, это лишь из-за лимитированного числа доступных направлений. Отправляясь зимой на зарубежный курорт, организованные туристы сейчас вынуждены выбирать из пяти вариантов: помимо Кубы речь может идти о поездке в ОАЭ, Турцию, на Занзибар или Мальдивы.

Туры на Мальдивы сейчас доступны только туристам с высоким бюджетом: в системе Level.Travel самый дешевый недельных пакет на двоих с вылетом 17 февраля вчера стоил 446 тыс. руб. Бюджеты поездок в ОАЭ на те же даты начинаются от 200 тыс. руб. Тур в Анталью с аналогичными параметрами стоит в несколько раз дешевле, но купаться в Средиземном море пока слишком холодно. На этом фоне Куба наряду с Занзибаром стали наиболее доступными из существующих пляжных направлений: тур на них можно найти по цене от 150 тыс. руб. По сути, каждый решившийся сейчас на покупку пляжного тура путешественник должен выбрать: потратить много денег на поездку на Мальдивы, отдохнуть на холодном море в Турции, рискнуть заразиться малярией и сонной болезнью на Занзибаре или попасть в обсерватор на Кубе. И последняя перспектива на фоне остальных кажется уже не такой пугающей, ведь изолируют на острове только каждого тридцатого пассажира.