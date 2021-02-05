Минэкономики связало рост инфляции в январе с мировыми ценами

Инфляция в России в месячном исчислении в феврале замедлится до 0,5-0,6% после 0,7% в январе, указано в прогнозе Минэкономики. При этом министерство отметило, что в годовом исчислении инфляция в январе составила 5,2% и ускорилась в том числе из-за роста цен на продукты на мировых рынках.

«Динамика инфляции в годовом выражении обусловлена эффектом низкой базы начала прошлого года, а также продолжающимся ростом цен на мировых рынках продовольствия, где цены выросли до максимальных с 2014 года значений»,— передает ТАСС слова директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономики Екатерины Власовой, распространенные пресс-службой министерства.

В отчете «Картина инфляции», опубликованном на сайте Минэкономики (.pdf), отмечено замедление продовольственной инфляции в январе при повышенной инфляции на товаре непродовольственного сегмента. Министерство утверждает, что стабилизации цен на продовольствие способствовало их сдерживание правительством.

В декабре 2020 года на фоне подорожания базовых продуктов правительство разработало меры по сдерживанию роста цен на них. В частности, Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей и сетей подписали соглашение, определяющее предельную отпускную цену на сахар и масло. Накануне глава Минэкономики Максим Решетников сказал, что не видит необходимости в дополнительных соглашениях, и назвал госрегулирование цен вредным для экономики.

О госконтроле за ценами на продукты — в материале “Ъ” «В едимстве — сила».