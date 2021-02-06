Вакцину закачали в баррель

В конце недели стоимость европейской нефти Brent обновила годовой максимум, поднявшись выше уровня $60 за баррель. Вплотную к круглой отметке поднялась цена и российской Urals. За неделю цены выросли на 6–8%. Этому способствовало снижение темпов распространения коронавируса на фоне активной вакцинации, что позволяет инвесторам надеяться на восстановление мировой экономики и спроса на сырье. В выигрыше оказался и рубль.

В пятницу, 5 февраля, стоимость европейской нефти Brent впервые с февраля прошлого года поднялась выше $60 за баррель. По данным агентства Reuters, стоимость североморской нефти на спот-рынке поднималась до отметки $60,4 за баррель, максимального значения с 19 февраля 2020 года. Стоимость ближайшего срочного контракта на поставку Brent достигала $59,8 за баррель, максимального значения с 20 февраля. При этом стоимость российской Urals вплотную приближалась к круглой отметке, остановившись на $59,94 за баррель. По итогам дня цены оставались на 1–1,7% выше значений закрытия четверга, за неделю они выросли на 6–8%.

Подъем цен на нефть вызван надеждами рынка относительно перспектив мировой экономики в связи с падением темпов распространения коронавирусной инфекции. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, 4 февраля во всем мире было зафиксировано 465,4 тыс. новых случаев заражения, что почти вдвое ниже показателей месячной давности. Наибольший оптимизм вызывает ситуация в США, где в четверг заболели лишь 122 тыс. человек, в 2,3 раза меньше, чем месяцем ранее.

Вселяют оптимизм в инвесторов и данные по вакцинированию. По информации Bloomberg, к 4 февраля вакцину получили 119 млн человек в 67 странах. В мире в среднем используется 4,5 млн доз в день, что в три с половиной раза выше результата начала января. «Признаки снижения заболеваемости коронавирусом, в том числе и в США при росте объемов вакцинации, транслируются в улучшающуюся макростатистику, и инвесторы делают ставку на ускорение темпов экономического восстановления и спроса на нефть»,— отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.

Биржевые данные также свидетельствуют о высоком инвестиционном спросе на сырье. По данным Bloomberg, в конце недели число открытых длинных позиций по срочным контрактам на Brent превысило 514 тыс., максимум с мая 2020 года. «Инвесторов привлекает оптимистичный прогноз для нефтяного рынка на второе полугодие, когда, как ожидается, спрос значительно превысит предложение»,— отмечает Михаил Шейбе. «Одним из факторов, толкающих цены вверх, является слабость американской валюты, или, другими словами, ожидание инфляции в долларах США из-за чрезвычайного увеличения денежной массы за последние 12 месяцев»,— считает старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.

В таких условиях участники рынка ожидают дальнейшего повышения цен на нефть, но сомневаются в его устойчивости. По мнению господина Смита, в ближайшие месяцы ценам будет сложно удерживать позиции выше среднего уровня $50 за баррель. Ключевым риском называется увеличение предложения. «Текущий уровень цен на нефть — пограничный для возвращения на рынок сланцевых нефтедобывающих компаний. Среди основных факторов на горизонте нескольких месяцев этот риск также будет влиять на цены»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. К тому же на рынке имеется большой объем незадействованных мощностей, так как ОПЕК+ ограничивает добычу в объеме около 7 млн баррелей в сутки. «Иран в случае отмены санкций может увеличить ежесуточные поставки нефти приблизительно на 2 млн баррелей, а сланцевая добыча в США при дальнейшем росте цен может увеличить их на 1,5 млн баррелей»,— отмечает господин Шейбе.

Подъем цен на нефть оказывает положительное влияние на российский валютный рынок. По итогам основных торгов пятницы курс доллара на Московской бирже остановился возле отметки 74,6 руб./$, что почти на 1 руб. ниже закрытия четверга. «Рост цен на нефть позитивно сказывается на фундаментальной поддержке рубля, поскольку параметры платежного баланса улучшаются, увеличивается приток валюты. Но в условиях нестабильной геополитической премии влияние этого фактора на обменные курсы рубля ограниченно»,— отмечает господин Евстифеев. Впрочем, по его оценкам на следующей неделе курс доллара будет консолидироваться ниже уровня 75 руб./$.

Виталий Гайдаев