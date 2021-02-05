Суд отменил арест больного диабетом доцента МГИМО

Московский городской суд отменил решение Бабушкинского суда Москвы об аресте доцента кафедры интеграционных процессов МГИМО Александра Тэвдой-Бурмули, задержанного во время акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января, сообщил «Новой газете» его сын. Господин Тэвдой-Бурмули как диабетик первого типа возражал против ареста.

Дочь доцента МГИМО ранее сообщала “Ъ FM”, что ее отца с его младшей дочерью задержали при выходе из кафе в переулок. Ночь перед судом задержанные провели в Ярославском ОВД, господину Тэвдой-Бурмули разрешили взять с собой имеющиеся у него глюкометр и инсулин. На следующий день суд нижестоящей инстанции арестовал господина Тэвдой-Бурмули на 12 суток, при этом медицинские документы о диабете были приобщены к делу.

Господин Тэвдой-Бурмули с дочерью находились в центре временного содержания в Сахарово. «Новая газета» отмечает, что доцент МГИМО ждал распределения в подвале спецприемника.

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. С учетом домашнего ареста он проведет в колонии два года и восемь месяцев. В России прошло три несанкционированные акции в поддержку политика, задержали более 11 тыс. человек.

Удалось ли разрешить ситуацию с переполненными спецприемниками — в материале “Ъ FM”.