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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ   |  купить фото

Арестованным не хватило изоляторов

Что будет в случае новых массовых задержаний

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Московские спецприемники переполнены арестованными после несогласованных акций 23 и 31 января. Людей везут в том числе в подмосковную деревню Сахарово, там есть центр содержания иностранцев, который решили временно перепрофилировать. Но и там места могут закончиться. Только по официальным данным МВД и Росгвардии, 23 и 31 января в Москве задержали примерно 1,5 тыс. человек. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева. Скольким из них назначили арест, пока неизвестно. По данным «ОВД-Инфо», по стране счет идет на сотни людей.


И поток арестованных еще не иссяк — автозаки до сих пор перевозят людей между спецприемниками. В некоторых случаях суды назначают арест даже гражданам, которые по закону не должны подвергаться такому наказанию. Об этом “Ъ FM” рассказала дочь одного из таких людей Александра Тэвдой-Бурмули: «Мой отец с младшей дочерью приняли участие в акции. Они прошли по тротуару в районе метро “Красносельская”, без лозунгов, без плакатов. Они вышли из кафе в переулок, после чего их задержали полицейские. Их оставили на ночь в Ярославском ОВД. Мой отец диабетик первого типа, инсулинозависимый, у него тогда был при себе инсулин и аппарат для измерения сахара, ему разрешили их взять. Дочери не дали взять с собой в камеру таблетки и линзы. Вечером на следующий день в Бабушкинском суде произошло заседание по их делу. За это время мы привезли медицинские документы о диабете отца, и адвокат от “ОВД-Инфо” приобщила их к делу. Судья Наталья Курышева не приняла во внимание эти документы. Собственно, она проигнорировала закон и приговорила отца к 12 суткам. Сестру Софью — к семи. Их перевозят сейчас, их везут в Сахарово. Обычных телефонов у них нет, их отбирают. Телефоны они получают на то время, пока их везут, насколько я понимаю».

Центр содержания в подмосковном Сахарове оказался не готов к наплыву арестованных, многие из них провели десятки часов без еды, воды и туалетов.

Люди, которые были вынуждены часами стоять в автозаках, записали видеообращение, в котором назвали происходящее пыткой. Чтобы решить проблему, понадобилось внимание Кремля и Совета по правам человека.

Теперь людей распределили по камерам, сообщил “Ъ FM” ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Но, по его словам, в случае новых массовых задержаний и арестов сложности повторятся снова.

«В настоящее время около центра временного содержания иностранных граждан, где сейчас временно организован специальный приемник для административно-арестованных лиц, автозаков с людьми нет. Нам сообщают о том, что действительно была проблема, но это было связано, прежде всего, с тем большим количеством людей, которых нужно было соответствующим образом оформить. Оформленные люди были там уже и накормлены, и напоены. Проблем сейчас нет. Наши коллеги посещают камеры и следят за тем, чтобы соблюдались права человека. На данный момент сообщений, связанных с нарушением площади, выделяемой на каждого административно-арестованного, нет. С питанием также проблем не наблюдается.

Но при при большом поступлении людей, естественно, такая проблема может возникать, потому что сотрудников на всех не хватает, чтобы всех единовременно принять.



Если человек оказался в такой ситуации, ему следует сообщить об этом в общественную наблюдательную комиссию. Мы стараемся своевременно реагировать по всем поступающим обращениям и пресекать любые нарушения. Но добиться каких-то компенсаций за это очень сложно, практически невозможно. Как можно оправдать какую-то компенсацию, если МВД вполне логично говорит о том, что у них есть ограниченное количество сотрудников, и они не в состоянии физически принять единовременно столько людей», — отметил Алексей Мельников.

В Кремле заявили, что видели сообщения СМИ о многочасовом ожидании людей в очереди в спецприемники. Отвечая на вопрос “Ъ FM”, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что если эта информация правдива, МВД должно провести проверку произошедшего.

«Мы видели сообщения СМИ на этот счет. Мы также не сомневаемся, что наши коллеги в МВД тоже видят эти сообщения. Поэтому здесь нужно просто конкретные факты проверить. И если это соответствует действительности, то принять меры. Надзорные органы в этом случае должны будут работать вместе с СПЧ, так как все видят эти сообщения СМИ, они же не закрытые, и это повод для того, чтобы конкретные факты проверить, насколько это соответствует действительности», — отметил Дмитрий Песков.

Тем временем в Москве продолжаются задержания возле здания Мосгорсуда. Там проходит заседание по замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Судя по данным «ОВД-Инфо», возле суда задержали более 300 человек, среди них есть журналисты. При этом, по словам очевидцев, многие заполненные автозаки остаются на месте, ожидая команды, куда именно везти задержанных.

Иван Якунин


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