Арестованных обеспечили спальными местами

В спецприемнике в Сахарово оказались больше 800 человек. 90% из них — участники несогласованной акции протеста, это данные Общественной наблюдательной комиссии Москвы. К вечеру 4 февраля правозащитники отчитались, что все задержанные получили спальные места и еду. При этом еще утром 4 февраля в интернете распространялись кадры, как в небольшой камере разместились несколько десятков человек. “Ъ FM” пообщался с правозащитниками и выяснил, как такое могло произойти. Подробности — у Ивана Якунина.

Спецприемник в деревне Сахарово сейчас сравнивают с минским изолятором на Окрестина. Судя по кадрам в интернете, после волны арестов там творился настоящий хаос. Мало того, что было мало места, трудно было даже передать вещи и продукты. За час, как пишет «Сноб», передачки получили только двое заключенных.

Правозащитник Иван Мельников объясняет: центр в Сахарово не предусмотрен для арестованных, там изначально размещали тех, кто нарушил миграционное законодательство и готовился к депортации.

«Сам центр временного содержания иностранных граждан был в системе Федеральной миграционной службы длительное время. После реформы, когда ФМС вошло в структуру Министерства внутренних дел, он был передан по подведомственности, то есть само учреждение как минимум не совсем приспособлено для этого. И по нормативной базе эти помещения называются комнатами, предполагается, что там могут быть шторы. Там, конечно, не все камеры такие. Я там был с проверкой, и видно, что ряд помещений требует ремонта»,— заявил Иван Мельников.

Соответственно, сотрудники спецприемника были вынуждены быстро изучить новую для себя правовую базу, организовать прогулки и передачи, которые прежде не практиковали. И это в условиях рекордного потока людей. Для понимания: как сообщили “Ъ FM” в ОНК, московские спецприемники вмещают максимум 120 человек. А тут только в Сахарово оказались 800.

Система не выдержала, соглашается бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов: «Сотрудники спецприемника были не готовы к приему такого количества задержанных. Обычно задерживали за мелкое хулиганство, за пьянку по пять–семь человек в сутки, их размещали. Если до двух часов — это в так называемом обезьяннике, если чуть больше, до суда, то они там же сидят, а утром едут в суд. А здесь такой наплыв граждан, они, естественно, оказались в ступоре: куда их девать? Человека обязаны кормить, если он задержан на сутки и более, также ему обязаны предоставить место с матрасом, с подушкой, с одеялом, посудой, то есть обеспечить человеческие условия».

А вот с этим в Сахарово, по крайней мере, утром 4 февраля были проблемы. Мало того, что задержанным не выдали матрасов, и предложили телефоны без sim-карт, их еще и размещали с нарушениями всех норм. На кадрах видно, что в восьмиместной камере находятся 28 человек. Кто-то спал прямо сидя за столом. “Ъ FM” спросил у главы СПЧ Валерия Фадеева, нет ли в этом нарушения прав человека.

«Как мне объяснили (и у меня нет оснований не верить этому объяснению), что эти люди были заведены, арестованы в эту камеру, чтобы не находиться на улице. И мне кажется, это правильное решение — лучше находиться в тесноте, но не на морозе, а все-таки в тепле. И, как я пониманию, уже вся эта история закончена, и каждый имеет свою койку в камере»,— ответил Валерий Фадеев.

По другой версии, задержанные вместо этой распределительной камеры должны были ждать не на улице, а в автозаке. С ними — отдельная история. Некоторые задержанные, как выяснил “Ъ FM”, провели в нем 17 часов без еды и воды. Член ОНК Ева Меркачева говорит, что об этом стоило подумать заранее.

«Мне кажется, иногда, что суды наши оторваны от действительности, они не в курсе, сколько человек в спецприемниках, есть ли свободные места. В свое время у нас такая же проблема была с СИЗО. Нам на это говорят, что очень надеются, что это единовременная ситуация, как стихийное бедствие, и что в дальнейшем такого количества людей не будет, и все будет в обычном режиме.

Нам говорят, что суды сейчас уже стали чаще прибегать к штрафам, чем к административным арестам, наверное, они сообразили, что ситуация патовая»,— сказала Ева Меркачева.

Сейчас правозащитники заявили, что спецприемник в Сахарово укомплектован полностью и больше принимать задержанных не будет. Но есть и другие центры. Один из арестованных прямо из автозака сообщил “Ъ FM”, что его везут в подмосковный Егорьевск. Оттуда жалоб пока не было.