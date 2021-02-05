Рашкин предложил помощь пострадавшим и задержанным на митингах

Первый секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин призвал граждан, в том числе журналистов, пострадавших на митингах от правоохранителей, сообщать ему об этом на электронную почту с описанием обстоятельств происшедшего. Он обещает помочь добиться справедливости, используя механизм депутатского запроса.

«Если сотрудники ОМОНа или Росгвардии избили вас ни за что, если вы подверглись пыткам, смело обращайтесь в КПРФ. Если вас как представителя СМИ задержали, несмотря на удостоверение и редакционное задание, смело обращайтесь в КПРФ»,— написал господин Рашкин на своей странице в Facebook.

«Мы всегда призываем независимые СМИ и широкую общественность сообща бороться за фундаментальные права человека и гражданина,— сказал “Ъ” Валерий Рашкин.— Важно заступаться не только за своих коллег и сторонников, но и за тех, кто нуждается в помощи. Неудивительно, что к нам со всей страны стекаются жалобы на полицейский беспредел. Недавно мы получили коллективное обращение хабаровских журналистов о постоянных задержаниях, нарушающих законодательство о СМИ. Мы настояли на тщательном разбирательстве прокуратуры. Или, например, касательно Маргариты Юдиной, которую совершенно неоправданно ударил ногой полицейский в Санкт-Петербурге. Мы ничего не ждем от его начальства, мы требуем реакции СКР. И своих депутатских запросов не отзываем».

Отметим, ранее господин Рашкин направил депутатский запрос в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой организовать проверку в отношении полицейского, который в ходе протестов 23 января в Санкт-Петербурге пнул в живот 54-летнюю Маргариту Юдину.

В России прошло три протестных акции. Россияне массово выходили на митинги в поддержку политика Алексея Навального. На акциях задержали более 11 тыс. человек. 2 февраля политику заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный, он проведет в колонии два года и восемь месяцев.

О том, как в РФ впервые за долгое время согласовали акцию «против задержаний и репрессий»,— в материале “Ъ”.

Ксения Веретенникова