Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам Владимира Белоглазова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам директора по общим вопросам УГМК Владимира Белоглазова. Напомним, Владимир Белоглазов скончался сегодня в Москве на 65 году жизни.

«Свердловская область понесла скорбную, невосполнимую утрату. Я хорошо знал Владимира Алексеевича как профессионала высочайшего класса, талантливого организатора, энергичного, неравнодушного, созидательного человека. За любое дело он брался с большой ответственностью и вниманием, умел эффективно работать в команде, оперативно решать самые сложные задачи. Мы тесно взаимодействовали с ним по многим вопросам социально-экономического развития региона», — сказал глава региона.

На протяжении двух десятилетий Владимир Белоглазов работал в УГМК, курировал обширный блок социальных вопросов. По словам Евгения Куйвашева, он хорошо знал жизнь многих муниципалитетов Свердловской области, был сторонником укрепления государственно-частного партнерства (ГЧП).

«При содействии Владимира Алексеевича на территории региона успешно реализовывались проекты создания комфортной городской среды, проводились крупные массовые мероприятия, оказывалась поддержка спортивным и творческим коллективам Среднего Урала. Он многое сделал для возрождения традиций меценатства и благотворительности. Светлая память о Владимире Алексеевиче Белоглазове, о его добрых делах и поступках всегда будет жить в сердцах людей. Никакие слова сейчас не могут облегчить боль утраты у родных и близких. Крепитесь, сил вам и стойкости в эти трудные дни!», — отметил господин Куйвашев.